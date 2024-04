Edoardo Sottini, il muro ritrovato: «Emozioni importanti a Bolzano. La salvezza è ad un passo, agguantiamo i playoff»

Quando un finale di stagione può essere un nuovo inizio. Per Edoardo Sottini, difensore scuola Inter e prelevato sul mercato a luglio scorso da Marchetti, il campionato in maglia Cittadella è iniziato ufficialmente a Febbraio, nella disfatta con polemica di Spezia. Colpa, si fa per dire, di qualche guaio fisico che aveva frenato l'inserimento in autunno e inverno, dell'ex Pistoiese, Triestina ed Avellino, dove si era messo in mostra prima di approdare sotto le mura. Quarantacinque minuti il 17 febbraio e poi la risalita di aprile. 26' contro l'Ascoli e poi il debutto da titolare al Druso di Bolzano contro il Südtirol. 90' giocati con grande dedizione e puntualità come braccetto di sinistra, a dimostrazione che in questo finale nelle retrovie su di lui si può contare: «Ho provato emozioni importanti a Bolzano», ha riconosciuto il centrale mancino di Gorini. «Ci è voluto un po', ma alla fine è arrivato. Sapevo che avrei potuto giocare, ma l'ufficialità è arrivata un'ora e mezzo prima della gara».

Un buon debutto dal 1' contro un cliente non facile come Odogwu. «Non è stato facile, ma nei primi minuti siamo partiti bene e questo mi ha aiutato a sciogliere l'emozione. Dietro con Pavan ed Angeli abbiamo fatto una buona partita. Soprattutto Pavan mi ha rassicurato molto prima della gara. Anche in allenamento mi aiuta sempre e mi ha fatto piacere debuttare da titolare al suo fianco».

Tanti problemi fisici in questa stagione. Cos'è successo dopo il ritiro a Lavarone? «Ho accusato un problema pregresso al tendine d'achille. Sono stato fuori un mese e mezzo e poi non è stato facile rientrare, anche perché la squadra stava facendo molto bene. Pur essendo dietro le gerarchie mi sono sempre allenato a 1000, aspettando la mia opportunità».

Gorini nel post gara del Druso ti ha elogiato per spirito ed atteggiamento nel quotidiano. Ti hanno fatto piacere le sue parole? A gennaio radio mercato ha sussurato di qualche opportunità di trasferimento per te. «Ho sempre pensato di rimanere a Cittadella. Lavorando duro ed aspettando la mia chance sapevo che l'avrei trovato. Qui c'è un ambiente sano e un gruppo fantastico. Non ho mai avuto dubbi sul rimanere qui sino a fine stagione».

Poi passando a 3 dietro, lo scenario diventa ancora più interessante. «A 3 o a 4 per me fa poca differenza. Io nasco come centrale a 4, ma poi in Primavera all'Inter e tra i professionisti ho fatto parecchio il braccetto sinistro. Mi trovo bene in entrambi i sistemi. Quando hanno palla gli avversari, sono più aggressivo giocando a 3».

Sabato arriva la FeralpiSalò, all'ultima spiaggia per non retrocedere. Come prevedi la gara? «Verrano qui per vincere. Noi dovremo essere bravi a non rendergli la vita facile. Giocando al Tombolato dovremo essere bravi ad interpretare la gara. Loro sono molto fisici, con attaccanti piazzati e bravi a ripartire in velocità».

Dentro al gruppo, che aria si respira? «C'è serenità. La salvezza è ad un passo, ma abbiamo voglia di agguantare i playoff. In B c'è tanto equilibrio nel finale di stagione. Tra zona playout e playoff c'è poca differenza, forse quest'anno di più di altre annate. Sabato contro la Feralpisalò è molto importante, come lo sono un po' tutte da qui alla fine».

Sei cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il ventesimo scudetto come lo valuti? «Non sono un grande tifoso nerazzurro, ma ho avuto il piacere di fare qualche allenamento con Inzaghi. Il gruppo è fantastico e sono molto contento per loro, se lo meritano dopo un'annata strepitosa. Inzaghi aveva fatto molto bene alla Lazio ed è arrivato all'Inter dopo Conte che adottava un sistema simile al suo. Sapevo avrebbe fatto molto bene».