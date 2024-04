Cittadella, Kastrati: « Speriamo di non avere buttato via un anno di sforzi con il pareggio con la Feralpi »

Non sono bastate le sue parate per portare a casa i tre punti sabato, ma il ritorno a standard di eccellenza consolidata di Elhan Kastrati è un'ottima notizia per il Cittadella e mister Gorini. «Sicuramente sono deluso ed arrabbiato dopo una gara come quella di sabato.», ha riconosciuto il portiere granata. «Pensavamo di aver portato a casa i tre punti e dopo tre mesi e mezzo senza vittorie interne è difficile accettare un pari al 94'. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno le nostre chance playoff sono intatte. Speriamo di non dover rimpiangere questi due punti buttati via».

Si poteva fare qualcosa di più? «A 2' dalla fine stavamo vincendo, sicuramente potevamo fare tutti qualcosa in più. Dovevamo essere più bravi a gestire il possesso palla nel finale, senza cercare il gol al 93'. Le occasioni ci sono state per gestire la palla nel finale, forse ci siamo abbassati ed abbiamo subito la loro aggressività».

Le ultime 3 che vi attendono sono molto difficili, a partire dalla trasferta di mercoledì contro il Como. «Sono difficilissime, ma ne prendiamo una alla volta. Contro il Como vogliamo vincere, anche se sappiamo che loro giocano per salire in Serie A. Dobbiamo andare a 3000 all'ora per prendere il massimo».

A livello mentale, cosa sta succedendo nel girone di ritorno? Ogni volta che sembra ci possa essere il salto, la squadra sembra quasi si sciolga... «Non lo so spiegare, ma contro la Feralpisalò abbiamo appreso una grande lezione. Speriamo di non avere buttato via un anno di sforzi con questo pareggio. Ora serve fare più punti possibili e rientrare in zona playoff. Dopo gli otto risultati negativi ci siamo ripresi. Ora dobbiamo continuare a lottare».

L'intervento più difficile del pomeriggio di sabato? «Avrei preferito nessun tiro e aver portato a casa i 3 punti. Forse l'uscita su Compagnon è stato quello più difficile».

Il nuovo sistema di gioco, dalla tua prospettiva, come ti sembra? «Subiamo meno difensivamente forse in fase di costruzione ci manca qualche giocata codificata che avevamo con il 4-3-1-2».