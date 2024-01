Cittadella, Elhan Kastrati: «Samp forte in ogni reparto, speriamo di replicare la gara contro il Palermo» 

Anche in questa stagione Elhan Kastrati si sta dimostrando uno dei migliori giocatori in forza al Cittadella e tra i portieri più performanti della Serie B. Alle porte la Sampdoria, l'occasione ideale per continuare a dimostrare il suo valore e perché no, tornare a mantenere inviolata la porta dopo la giornata storta contro la Ternana: «Sarà una gara difficile, un po' come tutte in questo campionato», riconosce il guardiano dei pali granata. «In questo campionato tutti possono vincere o perdere contro tutti. Contro la Samp abbiamo qualche stimolo in più, ma sono gare da vincere in cui è fondamentale stare in partita dal 1'»

Chi temi di più della Sampdoria? «Tutta la squadra. Sono forti ovunque. Anche se non stanno andando benissimo, verranno al Tombolato per cercare di portare a casa i 3 punti».

Come vedi la squadra dopo Terni? «È stata una sconfitta che ci ha fatto male. Siamo dispiaciuti, perché abbiamo lasciato 3 punti per strada molto importanti. Vedendo l'atmosfera della squadra, speriamo di riprenderci in fretta. Siamo consapevoli delle nostra qualità e del cammino che vogliamo proseguire. Contro la Ternana non ho notato problemi nel gruppo. Non vediamo l'ora di tornare in campo e riprenderci».

Ti senti il leader difensivo della squadra? «Cerco di aiutare i compagni perché vedo le posizioni meglio di tutti. Sono cose semplici, che mi permettono di stare ancora meglio dentro la partita».

Si prospetta ancora un pienone al Tombolato. Contento? «Molto, per noi è bellissimo giocare in una cornice del genere. Sono felice che lo stadio si riempia e speriamo di regalare una soddisfazione al pubblico come contro il Palermo»

Nella classifica dei clean sheet, sei al terzo posto. «Quando la situazione va bene si, altrimenti no! Scherzi a parte seguo queste statistiche, magari non tutte le settimane ma lo faccio. Due anni fa eravamo primi in questa classifica, il lavoro mio e della difesa è proprio questo. Se ci tengo? Si, perché se non prendo gol, un pareggio lo strappiamo. Negli ultimi anni ho cambiato la mentalità: un tempo preferivo non subire reti, mentre oggi sono felice anche se vinciamo 3-1 o 3-2».

A proposito di vittorie, mancano pochi punti alla salvezza. Sono cambiati gli obiettivi rispetto all'inizio della stagione? «Prendiamo la salvezza il prima possibile, teniamo i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di prendere il massimo ad ogni gara. Se a 5 gare dalla fine siamo ancora in alto, potremo iniziare a pensare qualcosa di importante. Piano piano si vedrà se si può alzare l'asticella».

E a giugno c'è l'Italia all'Europeo... «Sono molto felice. È una bella cosa, perché sono cresciuto qui. Affrontarla in una competizione così importante sarà bello. Il girone è tosto. Meglio avere squadre così forti, così non abbiamo nulla da perdere. Passare Italia ed Albania alla fase successiva? Ci credo, ma sarà difficile e durissima. Contro Italia, Spagna e Croazia noi saremo tranquilli e cercheremo di sorprenderli».

