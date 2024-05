Filippo Pittarello: «Un giorno il Cittadella arriverà in Serie A. Ora vivo con il gol sempre in testa»

Sul campo come nella vita. Secondo Nereo Rocco si capiva la tempra morale dei giocatori da come affrontavano la partita. Il Pitta, al secolo Filippo Pittarello dal quartiere della Sacra Famiglia a Padova, è così: tenace sul campo, perfezionista e mai banale nelle dichiarazioni: «Se avessi fatto qualche gol in più, magari saremo ancora in ballo per un bel traguardo come i playoff», sottolinea l’11 del Cittadella con pizzico di autocritica. «Ora siamo qui ad “accontentarci” della salvezza, anche se arrivare noni rispetto a tredicesimi fa tutta la differenza del mondo. C’è ancora una partita e sono convinto che andremo a Cremona per giocarcela al massimo, da veri professionisti. Tirando le somme sulla stagione, sono soddisfatto perché è la prima in B. Volevo capire che aria tirasse e confrontarmi ad un piano superiore. Devo lavorare tanto e crescere molto, al tempo stesso so che la strada è quella giusta da seguire».

Un gruppo sano

Due gol consecutivi e il rammarico come gruppo di avere visto il Cittadella al top solo nel girone d’andata: «Sono d’accordo con la disamina del mister, al tempo stesso avendo vissuto tanti spogliatoi, posso dire che gruppi così sani come a Cittadella è difficile trovarne, per quanto abbia vissuto sempre in squadre con cui poi ho stretto tante amicizie. Quest’anno, a maggiore ragione, lo spessore umano era tanto, non siamo stati presuntuosi o abbiamo sottovalutato gli avversari. Probabilmente dopo il filotto di sconfitte è subentrata un pizzico di paura che ci ha fatto perdere la nostra identità, quella di andare sempre a 2000 e di far capire all’avversario che andavamo forte. L’errore in cui siamo incappati credo sia questo, ma cercheremo di lavorare perché non succeda l’anno prossimo. Non so di chi sia la colpa, ma sicuramente credo ognuno di noi avrebbe potuto fare qualcosa di più».

Sei gol, otto legni, tre assist e la fame di chi vuole arrivare in alto: «In questa stagione ho imparato a vivere con il gol in testa. Magari i numeri non sono da top Serie B, ma il direttore Marchetti e Gorini con tutto lo staff ci hanno inculcato questa mentalità: vivere, respirare per andare in rete. Mi sono reso conto che quest’anno, rispetto ad altre annate, ho avuto molte più occasioni per segnare. Difatti ho preso 8 pali! Io preferisco giocare in un reparto a due punte, ma posso fare il riferimento unico senza problemi. Un difensore che mi ha messo in difficoltà? Marcandalli della Reggiana. È un 2002, un bel profilo, penso possa fare una grande strada Lo Spezia a gennaio? È stata una trattativa aperta nelle ultime ore di mercato, ma non è andata. Sono rimasto qui con la consapevolezza che il Cittadella fosse il mio posto, dando sempre il massimo. Dove devo migliorare? Nell’attacco della porta, pensando sempre che il pallone possa arrivare lì. Sono un generoso, non disdegno l’assist, ma devo essere più “ottimista”. Ho un sogno: arrivare a giocare in Serie A».

Il grande sogno: la Serie A

Chissà, magari proprio al Tombolato con la maglia granata: «Voglio dire una cosa forte: secondo me il Cittadella, non so se tra un anno o tra dieci, arriverà in Serie A. Sono convinto di questa cosa. Fino a quando non si vive questa realtà, non sai di che cosa si tratta. Qui c’è un’alchimia unica: sotto la regia del direttore Marchetti ci sono gli strumenti per poter andare in Serie A con profili che hanno voglia di lanciarsi e hanno ambizione di qualcosa di grande, senza per forza acquistare i top ruolo della categoria. È raro trovare un gruppo così, perché alla fine è questo quello che ti porti via da un’annata. Qui ho trovato tanti compagni e tante persone che mi hanno dato tanto e spero di avere fatto altrettanto».