Cittadella, Francesco Amatucci: «Mi sto ancora ambientando in questo campionato, ma le reti mi rendono soddisfatto»

Flashback. 19 maggio 2021, 30 giornata del campionato di Serie D girone E, Montevarchi-Ostiamare. I laziali sono in vantaggio 2 a 1 sul campo dei toscani, quando all'87', su un pallone vagante in area, ecco il tap-in del pareggio. Il marcatore? Un ragazzo con il numero di un numero 8, classe 2001, con la fascia da capitano. Si chiama Francesco Amatucci. Salto in avanti di due anni. 20 agosto 2023: al Tombolato quel capitano del Montevarchi, dopo aver già infilzato l'Empoli in Coppa Italia il 12 agosto, si ripete anche in campionato, sigla la rete - in spaccata su cross di teso di Vita - della vittoria contro la Reggiana. Se non è una favola quella di Francesco Amatucci, professione mezzala sinistra, poco ci manca. Due gol nelle sue prime due apparizioni ufficiali in maglia Citta e la sensazione di essere di fronte all'ennesima grande pescata sul mercato del direttore generale Stefano Marchetti, uno che per sua stessa ammissione gode nel «scoprire giocatori come Amatucci. È questo il mio lavoro, è questa la mia missione», come sottolineato nel post gara contro gli uomini di Nesta.

Anche l'ex capitano del Montevarchi, retrocesso non più tardi di una manciata di mesi fa in D con i toscani, sembra un calciatore in missione. Lo si vede da come non lascia intatto un filo d'erba, lo si osserva dalla cattiveria con cui si butta in area su ogni cross o palla contesa, lo si nota dalla grinta che mette in campo. Fame, grinta, entusiasmo, e poi, certo, i gol. Importanti e fondamentali per ripagare la fiducia di Gorini, uno che non ha paura di lanciare i giocatori se hanno qualità tecniche e morali di primo ordine, tanto da non soffermarsi più di tanto sul suo gol. «Siamo contentissimi per il risultato soprattutto», sottolinea il numero 8 granata. «Questi 3 punti ci danno entusiasmo per affrontare le prossime partite contro Parma e Bari. Saranno complicate, ma con lo spirito visto contro la Reggiana possiamo affrontare chiunque».

Tu guardi già avanti alle prossime partite, ma contro la Reggiana avete giocato bene, non trovi? «Si, abbiamo fatto una prestazione bella ed importante. Non era facile dare continuità al risultato di Empoli, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo un bel gruppo e divertiamoci».

Ti aspettavi un impatto del genere a Cittadella? Subito titolare, subito in gol in due match consecutivi. «Non me l'aspettavo un impatto del genere. Lavoro ogni giorno per migliorare. È tutto molto nuovo per me, mi sto ancora ambientando in questo campionato e devo farlo alla svelta. Certo i gol segnati mi rendono doppiamente soddisfatto».

Eppure, sembra che tu ti stia ambientando molto bene. Quali sono i tuoi obiettivi stagionali? «A livello personale punto a disputare più partite possibili, mentre in termini di squadra mi auguro possiamo arrivare il più lontano possibile. Siamo un grande gruppo e ce lo meritiamo».

La tua rete è arrivata allo scadere del primo tempo. «Mi sono fatto trovare pronto sulla palla da dietro messa da Vita. È stata una rete importante, perché abbiamo chiuso la prima frazione in vantaggio».

Quanto insiste in allenamento mister Gorini sugli inserimenti delle mezzali? «Ci chiede sempre di attaccare la porta, perché quando c'è il cross dei terzini i palloni per noi centrocampisti e per gli attaccanti arrivano in area. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo. Mi trovo con questo sistema di gioco. La mezzala sinistra è un ruolo che conosco e che facevo già in C. Devo ancora trovare i giusti livelli di pressing, perchè il livello in B è più alto. C'è meno tempo per pensare ».