Cittadella, Francesco Amatucci: «Sul gol di Gytkjaer responsabilità mia. Serve più attenzione negli episodi»

Un derby difficile da digerire e da spiegare, anche a distanza di molte ore. Per l'ennesima volta in questo percorso accidentato di sconfitte, la prestazione non è mancata, ma il risultato si, come riconosce Francesco Amatucci, protagonista nel bene e nel male della gara contro il Venezia: «Del derby di mercoledì sera è ancora difficile parlare», riconosce il centrocampista granata. «Abbiamo fatto una grande prestazione, al tempo stesso gli episodi ci sono girati a nostro sfavore. Dobbiamo essere in grado di tornare a portarli dalla nostra parte. Il Venezia in questo senso è stato molto più bravo, mentre noi abbiamo creato tanto raccogliendo nulla. Forse è arrivato il momento di fare partite meno belle di gioco ed essere più concreti».

Come si allena la concretezza? «La soluzione è continuare a lavorare in settimana e credere nella stessa cosa, restando il più uniti possibile. Secondo me abbiamo i valori e le capacità per risorgere da questa situazione. Non c'è altra medicina per questa situazione. Di sicuro dobbiamo farci trovare più pronti negli episodi, magari un pizzico di malizia e furbizia in più. C'è da dire che ultimamente ci sta girando anche male tutto, ma possiamo solo rimboccarci le maniche e tornare a fare punti».

Siete la squadra che colpisce più pali. «La sfortuna ci può stare, mi dispiace per i legni di Pittarello. Gli episodi ci stanno girando a nostra sfavore, ma se l'avversario con 5 tiri segna 2 gol, mentre noi abbiamo 15 occasioni e non facciamo gol, significa che dobbiamo essere più cinici sottoporta. In B se lasci due metri vieni punito, c'è poco da fare. In questo momento molto delicato dobbiamo tirare fuori gli artigli».

Un'altra rete subita nei primi minuti e presa su calcio da fermo, due dei vostri talloni d'Achille in questo girone di ritorno. Ti sai spiegare il motivo? «Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e fare al meglio il suo compito. Sul gol di Gytkjaer mi assumo la colpa, perché ero il suo diretto marcatore. Dovevo farmi trovare più pronto. L'importante è che ognuno sia responsabile delle sue azioni. I gol presi nei primi minuti? Non credo sia un problema di atteggiamento, quanto mentale. Serve maggiore attenzione, senza cedimenti. Ogni minuto fa la differenza. Se posso permettermi, torno da Venezia con il fatto che la squadra non ha mai abbassato la testa. Meritavamo ampiamente il pari, se non addirittura la vittoria. Con uno svantaggio dopo 3' in tanti avrebbero abbassato la testa, ma noi non l'abbiamo fatto. Significa che siamo vivi e possiamo uscire da questo periodo».

Davanti alla difesa ti trovi a tuo agio? Hai recuperato tantissimi palloni al Penzo. «Avevo già svolto questo ruolo a Montevarchi nella prima stagione in Toscana. Posso fare tanti ruoli, sono sempre a disposizione del mister. Mi trovo bene tanto da mezzala, come da mediano».

Domenica arriva il Pisa. Nemmeno loro sono al massimo della condizione. Che partita ti aspetti? «Da Venezia si può ripartire, perché la prestazione è stata importante sotto tutti i punti di vista. Se abbiamo il nostro carattere è dura per tutti, a patto di mettere maggiore attenzione negli episodi. Ad oggi il problema siamo noi stessi, c'è da tirare fuori qualcosa in più».