Cittadella, Frare e Giraudo ok per il Pisa, mercoledì alle 17:00 amichevole contro la Virtus Romano

Giraudo verso il rientro in gruppo, forse già da giovedì, mentre per Frare ancora un po' di lavoro differenziato per qualche giorno ma recuperabile per il 21 ottobre a Pisa. Sono queste le notizie della ripresa degli allenamenti del pomeriggio del Cittadella in questa prima settimana di sosta delle nazionali.

Con Kastrati impegnato con la selezione albanese e pronto a rientrare in Veneto il prossimo 18 ottobre, la squadra di Gorini lavorerà sino sabato 15 ottobre, per poi staccare domenica e riprendere gli allenamenti lunedì in vista della trasferta contro gli uomini di Aquilani. Intanto nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre il Cittadella scenderà in campo per celebrerare i 40 anni della realtà sportiva del Virtus Ezzellino, squadra berica militante in 2°Categoria. Calcio d'inizio alle ore 17:00, con gli occhi puntati su Enrico Baldini e i giocatori meno utilizzati fino a questo momento dal tecnico granata.