Cittadella: Frare verso il forfait con la Ternana, Baroni arbitra la gara del Tombolato

Baldini si, Frare più no che si. Sono queste le ultime notizie che arrivano dall'infermeria di casa Cittadella in vista della nona giornata di campionato contro la Ternana. Gli umbri allo stadio Tombolato proveranno ad interrompere un digiuno in trasferta che dura da quasi un anno: l’ultima affermazione della squadra di Lucarelli è datata 15 ottobre 2022, sul terreno del Benevento. Da quel momento sono diciotto le gare consecutive ufficiali senza gioire fuori casa, con lo score di cinque pareggi e ben tredici sconfitte, di cui sette consecutive, contando anche la Coppa Italia di quest'estate.

Lucarelli sembra intenzionato a proseguire sul 3-5-2 che tante soddisfazioni ha regalato nella vittoria contro la Reggiana di sabato scorso. Spazio in avanti a Dionisi e Raimondo, ma occhio a Favilli in netto recupero. Sulla trequarti ecco la qualità di Faletti, supportata dal fosforo di Luperini e Labojko in mezzo e da Casasola e Corrada ai lati. Dietro conferme per Iannarilli tra i pali il trio Celli, Capuano e Diakitè. Arbitra la gara Niccolò Baroni di Firenze. Il resto dello squadra arbitrale sarà composta dal 1° assistente il Sig.Daniele Bindoni di Venezia e dal 2° assistente Paolo Bitonti di Bologna. Quarto uomo il Sig.Leone di Barletta, con al V.A.R. il Sig.Matteo Gariglio di Pinerolo ed A.V.A.R. il Sig.Antonio Di Martino di Teramo.