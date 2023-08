Cittadella, Giuseppe Carriero «Voglio fare una stagione da protagonista»

La "ruspa" è pronta a tornare a fare il suo lavoro: trascinare in mezzo al campo i suoi compagni. Non solo con tackle o contrasti, ma anche con i gol. Le 3 reti estive non sono valse il trono del bomber d'estate, ma poco male. «Meglio lasciarlo a Magra (Andrea Magrassi ndr.), così resta in fiducia. Io mi accontento del secondo posto», scherza Giuseppe Carriero, prima di rifarsi serio quando si parla delle sue vacanze. «Mi sono allenato tanto prima del ritiro. Voglio fare una stagione da protagonista, voglio incidere tanto, aiutando la squadra».

Quali sono i dettagli in cui ti sei concentrato negli allenamenti? «In primis dal punto di fisico, per non soffrire all'inizio. Poi mi sono messo a studiare diversi giocatori, per coprire alcune lacune. Voglio essere un centrocampista più completo possibile per aiutare i compagni. Chi ho guardato? Non te lo dico, ma ho cercato di rubare qualche segreto da profili simili al mio. Sto cercando di essere più presente ed incisivo negli ultimi metri».

Hai un modello a cui ti ispiri? «Mi ispiro, con i dovuti paragoni del caso, a Barella. Lui ha dei grandi tempi di inserimento. Sto cercando di lavorare per arrivare almeno vicino a quel livello. Smettere di imparare è un peccato».

A proposito di collettivo, 365 giorni dopo sei dall'altra parte della barricata, tra i leader del gruppo. A tal proposito come stai vedendo i nuovi arrivati e come li stai aiutando nell'inserimento? «Sto cercando di replicare con i nuovi, quanto fecero i vecchi con me lo scorso anno. Cerco di farli sentire a proprio agio. Sono ragazzi eccezionali ed ottimi giocatori. Magari non siamo ancora al top, ma tolta la fatica possiamo divertirci».

Su chi punteresti due fiches al casinò tra i nuovi arrivati? «Ci sono tanti giovani di qualità. Fare un nome mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Sicuramente mi ha impressionato contro la Luparense Claudio Cassano. Aveva fatto solo un allenamento e mezzo con noi prima della partita, ma ha fatto vedere qualità e spunti. I colpi sono quelli giusti, spero sia protagonista e possa darci una grande mano».

Come vedi la partita contro l'Empoli? «Simile a quella contro il Lecce dell'anno scorso. Andremo a giocarci le nostre chance. C'è tanto lavoro da fare per migliorarci, ma la mentalità è quella di cercare di passare il turno con la medesima fame di sempre».