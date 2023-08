«Sto valutando cambiamenti per Bari, andiamoci a prendere punti al San Nicola»

E dopo Parma, ecco Bari. Continua il tour de force in trasferta per il Cittadella di Mister Gorini, reduce dalla sconfitta del Tardini contro gli uomini di Pecchia. Parola d'ordine fare punti contro la squadra di Mignani, mercoledì 30 agosto alle 20:30 al San Nicola. Intanto in conferenza stampa pre gara, il tecnico del Citta, disegna così quello che attende i suoi in Puglia.

Anche Angeli via dall'infermeria. «Lui è rientrato in gruppo e viene via con noi. Per Baldini e Sottini si parla dopo la sosta. L'obiettivo è averli contro la Sampdoria, poi valuteremo giorno dopo giorno».

Seconda trasferta in quattro giorni per i granata. «La lezione dopo Parma? Non basta giocare bene o fare la prestazione. I dati dicono che siamo stati poco incisivi, soprattutto in fase di finalizzazione, che include anche l'ultimo passaggio oltre le conclusioni verso lo specchio della porta. Abbiamo analizzato in questi due giorni questi aspetti e dobbiamo migliorare. Ci stiamo lavorando e tutti dobbiamo dare qualcosa in più».

Il cinismo sottoporta si può allenare. «Direi di si, anche se non saprei quantificare una percentuale precisa. Ad esempio uno come Filippo Inzaghi è nato con questa dote, mentre spesso si parla di cinismo come un qualcosa legato alla cattiveria, convinzione o determinazione del giocatore. Intanto è importante creare le occasioni per fare gol, poi posso sicuramente incidere anche io, trasmettendo maggiore convinzione nel gruppo squadra».

Turn over in vista contro il Bari. «Sto valutando cambiamenti. Se non sarà contro il Bari, sicuramente contro il Venezia ce ne saranno. Devo capire i recuperi e gestire le energie dietro, dove non siamo in grande abbondanza. I nuovi? C'è chi più avanti e chi più indietro. Metterò in campo, come sempre, la squadra equilibrata, ergo è possibile che qualche nuovo arrivo possa giocare. Ho qualche dubbio ancora, perché tutti sono sul pezzo e vogliono mettersi in discussione».

A maggio al San Nicola, uno dei migliori Cittadella della stagione 22-23. «Mercoledì mi aspetto la stessa determinazione di quella partita, come a Parma. Noi non possiamo prescindere da questa caratteristica. Nei dettagli serve migliorare, se vogliamo uscire da Bari con un risultato positivo. Noi vogliamo vincere e contro squadre come Bari, o il Parma stesso, devi essere vicino alla perfezione».

Focus sul Bari. «Sono una squadra di qualità. Anche senza Diaw e Menez, dispongono di giocatori come Sibilli, Nasti, Morachioli, Scheidler, Bellomo, tutta gente di grandi doti tecniche. Arrivano con grande entusiasmo dalla vittoria di Cremona e mi aspetto un San Nicola pieno. Hanno giocatori che possono risolvere la gara in ogni momento, vorranno vincere, esattamente come noi».

Lo stato emotivo della squadra dopo la sconfitta di Parma. «Le sconfitte portano sempre incertezze, al tempo stesso mi aspetto una reazione. Arriviamo da un risultato immeritato, dopo una prestazione importante, che ci deve fare forza e rabbia per andarci a prendere i punti a Bari».