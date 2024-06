Cittadella, Kastrati: «Europei? Non abbiamo nulla da perdere! A Dortmund ci saranno più tifosi nostri rispetto gli italiani»

Anche il Cittadella ha il suo rappresentate ai prossimi Europei, Elhan Kastrati. La sua Albania, nel girone B, si candida a mina vagante in un raggruppamento equilibratissimo con altre tre super squadre come Spagna, Croazia ed Italia. Proprio contro gli azzurri di Spalletti la selezione di Sylvinho debutterà il prossimo 15 giugno a Dortmund in una gara dai molteplici significati che non si restringono al semplice terreno di gioco. «Quella contro l'Italia forse è una partita un po' più sentita rispetto le altre per ovvi motivi: in tanti viviamo in questo paese e sarà la prima sfida del girone», riconosce il portierone granata. «Sarebbe bello partire con il piede giusto. Sarà molto impattante con gli azzurri».

Chi temi di più degli uomini di Spalletti? «Dobbiamo stare attenti a tutti»

Che aria si respira nel ritiro albanese? «Un'aria molto carica e non vediamo l'ora che inizia questa competizione. Personalmente è un sogno e un orgoglio fare parte di questa selezione».

Il vostro obiettivo per questa manifestazione? «Non abbiamo nulla da perdere. Siamo in un girone molto difficile e faremo il massimo in ognuna delle tre partite».

Sentite un po' di pressione da parte del vostro Paese? «Sinceramente no, perché siamo in un girone in cui partiamo sfavoriti in ogni gare del girone. Per noi può essere un vantaggio questo aspetto perché non abbiamo nulla da perdere e la pressione sarà sulle spalle di Italia, Spagna e Croazia. I nostri tifosi sono carichi, ma non ci danno pressione perché sanno che daremo il massimo».

In Germania avrete un grande seguito. «Sicuramente a Dortmund ci saranno più tifosi nostri che italiani, di questo sono sicuro. Sarà bello vedere lo stadio pieno di nostri supporters».

Hai sentito qualche compagno del Cittadella in questi giorni? «Qualcuno mi ha scritto, mentre con Pierobon lo devo chiamare il prima possibile».

Che cosa ti porti in ritiro della stagione granata? «Quest'anno pensavo di fare qualche partita in più, lo riconosco. Magari i playoff. Purtroppo non è stato così, quindi cerco di soddisfare me stesso e togliermi soddisfazioni con la nazionale».

Ci credevi tanto nel disputare gli spareggi promozione? «Finché la matematica non ha affermato il contrario. Ci siamo ripresi dopo un momento difficile, ma le partite contro la Feralpisalò e il Como, con due risultati positivi sfuggiti dalle mani a pochi minuti dalla fine, hanno compromesso tutto il percorso svolto in precedenza. Mi dispiace ed è stato un peccato non arrivare ai playoff».

Playoff mancati, ma salvezza conquistata con ampio anticipo. Si può parlare egualmente di stagione positiva? «Certo perché abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Al tempo stesso uscire dalla zona playoff dopo esserci stati dentro tutto l'anno mi ha fatto male».

Il tuo futuro ancora con la maglia del Cittadella? «Ho ancora 3 anni di contratto, c'è poco da pensare!»

Cosa chiederai al prossimo campionato? «Di fare meglio rispetto a quest'anno, imparando dagli errori. Serve cominciare un campionato come si deve, non dando per scontate le partite. Nel 22-23 siamo partite male e recuperato nel ritorno, in questa stagione al contrario. Serve un pizzico di equilibrio in più, mantenendo chiaro l'obiettivo di salvarci il prima possibile e poi vedere se si riesce a fare qualcosa in più».