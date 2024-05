Cittadella, Kastrati agli Europei con l'Albania! Pavan, Frare e Baldini un altro anno al Tombolato

In attesa di capire se il matrimonio tra Gorini e il Cittadella proseguirà anche la prossima stagione, la squadra granata nelle ultime ore è al lavoro sul fronte contratti in scadenza con 5 giocatori in bilico: Salvi, Giraudo, Mastrantonio, Saggionetto e Danzi. Per il primo, dopo il ritorno in Veneto nel gennaio 2023, sembra scontata la conferma, tanto più che nel sistema difensivo a 3 ha vissuto una seconda giovinezza in termini di prestazioni e continuità da marzo in poi. Nonostante le quasi 36 primavere, Salvi resta un esempio in spogliatoio e un giocatore difficilmente prescindibile. Tutto fermo sul fronte Giraudo, a cui scade il prestito biennale dalla Reggina, nel frattempo fallita la scorsa estate. L'esterno mancino scuola Toro aveva impattato bene nei primi mesi del 2023, ma in questa stagione intera non è stato continuo, tanto che Gorini ha spesso proposto Carissoni largo a sinistra come opzione principe nel suo schieramento tattico.

Per Mastrantonio e Danzi si può fare un discorso simile: entrambi approdati al Tombolato con grandi aspettative, entrambi mai protagonisti del tanto sospirato salto di qualità per dare impulso e freschezza alla mediana granata. Sull'ex Monterosi, laureato in Scienze Motorie a fine aprile e grande appassionato di scacchi, non sarebbe una sorpresa rivederlo in Veneto anche il prossimo anno, mentre per l'ex Hellas le speranze sembrano ridotte, tra infortuni e rossi evitabili che hanno accompagnato spesso e volentieri il percorso. Resta il 2002 Saggionetto, pure lui molto sfortunato con tanti infortuni nel cammino stagionale appena concluso.

Sul fronte riconferme, Marchetti ha fatto subito valere l'opzione di rinnovo automatica per Nicola Pavan (colonna portante della difesa del Citta 23-24), Domenico Frare e soprattutto Enrico Baldini. Quest'ultimo ha quasi completato il recupero dall'operazione al menisco di inizio maggio e conta di farsi trovare pronto per la ripresa estiva. Intanto il Cittadella avrà un giocatore che parteciperà agli Europei: si tratta del portiere albanese Elhan Kastrati. Per il 36 granata, 27 anni compiuti a febbraio e protagonista di una stagione con 10 clean sheet su 36 partite disputate tra campionato e coppa, la soddisfazione di essere scelto come terzo portiere della spedizione Albania alla prossima rassegna continentale. La squadra del ct Sylvinho è nel girone C con Spagna, Italia e Croazia e debutterà proprio il 15 giugno contro gli azzurri di Spalletti.