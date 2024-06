La Grotteria lascia il Cittadella. Lo Spezia torna alla carica per Pittarello, Tronchin sempre più vicino ai granata

Riposizionamenti, arrivi e addii in casa Cittadella. A partire dalla separazione tra Cristian Alejandro La Grotteria e il Cittadella. L'ex responsabile del settore giovanile granata ha espresso il desiderio di provare nuove avventure professionali e nei giorni scorsi ha raggiunto l'accordo per una separazione consensuale con la società presieduta da Andrea Gabrielli e diretta da Stefano Marchetti. Per quest'ultimo ora l'arduo compito di trovare l'erede del Gaucho in una posizione tanto delicata dell'organigramma tecnico societario.

Intanto sul fronte calciomercato torna in auge il nome di Filippo Pittarello in uscita da Cittadella. Come riportato dal Secolo XIX, lo Spezia è pronto a lanciare un nuovo tentativo per il prodotto del vivaio del Padova, già a gennaio molto vicino al club ligure, con quest'ultimo che aveva offert un ricco contratto triennale sul piatto. Il giocatore classe 1996 ha chiuso il campionato con 6 reti, 3 assist e ben 9 pali al suo debutto in B è uno dei punti chiave del progetto tecnico di Gorini: il Cittadella resisterà agli assalti come qualche mese fa o lascerà approdare l'attaccante padovano sulle sponde del mar Ligure?

In entrata tutto sembra definito per l'arrivo al Tombolato del centrocampista Simone Tronchin a parametro zero dal Vicenza. Ventinove presenze tra campionato e Coppa, pedina fondamentale dall'arrivo di Vecchi al Menti, il classe 2002 è stato definito da tempo dal dg Marchetti e al termine dei playoff della squadra berica verrà definito il suo passaggio a Cittadella. Mezzala di corsa e inserimento, buon frangiflutti in un centrocampo a due, Tronchin rappresenta l'uomo ideale per ricoprire ogni ruolo in mezzo al campo e per dare a Gorini un'alternativa in più di quantità e qualità in un reparto che rischia di restare orfano di Danzi, Mastrantonio e Saggionetto, tutti in scadenza.