Cittadella, Lorenzo Carissoni: «Due belle batoste con la Cremonese, ma dobbiamo subito voltare pagina»

Ripartire. Subito. Con questo imperativo Lorenzo Carissoni chiama a raccolta i suoi compagni dopo le due sfide ravvicinate contro la Cremonese, terminate in ambo i casi con una rete in pieno recupero. «Non abbiamo ancora visto la partita di Cremona», sottolinea subito il terzino granata. «C’è un po' di rammarico e rabbia. Dispiace perché entrambe le partite sono state giocate bene. Sarebbe stato bello andare a giocare all'Olimpico di Roma. Brucia molto perdere così, anche perché eravamo stati bravi, in 10 uomini, a rimetterla in piedi. Arrivare ai rigori ci avrebbe dato qualche chance in più».

É un caso se la sconfitta è arrivata allo stesso modo tra campionato e Coppa Italia? «Credo sia una coincidenza. La Cremonese quando attacca è sempre pericolosa, di certo noi possiamo stare più attenti negli ultimi minuti».

Come si tira su il morale di una squadra dopo due gare del genere? «Innegabile, sono state due batoste pesanti, al tempo stesso credo dobbiamo essere bravi a voltare pagina. Concentriamoci sugli aspetti positivi. Sabato arriva il Brescia, sarà molto difficile, ma dovremo essere uguali come atteggiamento ed approccio. Magari con un risultato diverso».

Per te ci sono stati straordinari tra campionato e Coppa. «Per fortuna le sto giocando tutte. Quando c'è bisogno sono a disposizione per essere chiamato in causa».

Dopo questi 212' tra venerdì scorso e martedì, riesci a recuperare le energie per sabato contro il Brescia? «Io sono a disposizione, poi non so se recuperiamo qualche giocatore. Le decisioni sono tutte del mister».

Come vedi la sfida con il Brescia? «Sono una squadra forte ed organizzata. Ha subito pochi gol, a dimostrazione della sua solidità difensiva. Hanno i nostri stessi punti con due partite in meno, ma se noi giochiamo come sappiamo non ci poniamo limiti. Gastaldello a rischio? I giocatori pensano sempre a dare il massimo, non c'è il rischio di nessun condizionamento. Se perdi in maniera immeritata, che colpe può avere l'allenatore?»