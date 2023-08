Cittadella, Lorenzo Carissoni: «Restiamo umili, ci attendono 4 partite una più difficile dell'altra»

Potere della gavetta. Lorenzo Carissoni è una delle note liete di queste gare iniziali del nuovo Cittadella 23-24. Terzino destro, che può giocare a sinistra, esterno difensivo in grado di coprire tutta la fascia anche da quinto di centrocampo, dopo tanta serie D e C, giorno dopo giorno, sta conquistando il Tombolato. Lo sta facendo alla sua maniera: corsa e tecnica, qualità e quantita, tanto da rubare il posto da titolare ad uno dei senatori granata, Alessandro Salvi. Eppure, Carissoni, laureando (gli mancano 3 esami) in Scienze Motorie all'Università San Raffaele, quando parla del suo compagno di squadra esprime genuina ammirazione. «Salvi è un giocatore molto esperto e la sua carriera è spettacolare», riconosce Carissoni. «Purtroppo ha avuto un problema in preparazione ed io mi sono fatto trovare pronto. In questo momento sto andando abbastanza bene, ma ci giocheremo il posto. Salvi è un giocatore veramente molto forte».

Cosa ti piacerebbe rubare dal tuo rivale di fascia? «Come legge le situazioni in campo, sempre con grande tranquillità. L'esperienza si nota e la sua tranquillità pure».

Sei diventato subito uno dei punti fermi di mister Gorini. Ti aspettavi un impatto così positivo nel mondo Cittadella? «Certo, sono felice dei risultati e delle prestazioni. So che posso migliorare, però come base di partenza sono soddisfatto. Il direttore Marchetti non mi ha promesso nulla, al tempo stesso sapevo che me la potevo giocare. Qui a Cittadella ti danno l'occasione».

In cosa senti che devi migliorare? «Nella gestione della palla e nella lettura delle dinamiche di gioco. La Serie B esige un livello più alto qualititavimente, ergo bisogna leggere meglio le situazioni di gioco».

Intanto si può dire che sei sempre molto propositivo sulla fascia destra difensiva? «Si, amo correre su tutta la fascia. La scorsa stagione giocavo come quinto a centrocampo, magari quest'anno devo limitare le sgroppate. Ammetto allo stesso tempo che amo molto staccarmi dalla linea ed attaccare».

Gorini ripete in continuazione che bisogna lavorare e migliorare in fase di possesso del pallone. Sei d'accordo? «Ha ragione, è un aspetto fondamentale perché quando recuperiamo palla dopo il pressing, è importante gestire il possesso. In questo modo possiamo recuperare energie e rischiare di meno».

A questo punto ti manca solo il gol. «Non sono un vero goleador, ma non si sa mai. L'anno scorso a Latina ne ho fatti 2, anche se è vero che ci sono andato vicino contro Empoli e Reggiana».

Domenica il tuo debutto in B, ma sei sembrato particolarmente a tuo agio durante la gara. «È vero mi sentivo a mio agio, ma l'emozione c'era. Sentivo che era un coronamento di un percorso iniziato in D e proseguito in Lega Pro con più di 150 presenze, che mi consente di affrontare le pressioni e le tensioni in modo tranquillo. Quando scendo in campo so sempre cosa fare».

Ti senti altrettanto a tuo agio nell'ambiente Cittadella? «Mi trovo molto bene fin dal primo giorno. Cittadella ti mette nelle condizioni di dare il meglio di te. Poi il gruppo è fantastico, perché ci aiutiamo tutti l'uno con l'altro. L'ambiente è famigliare e ti aiuta anche negli errori».

Cosa vi siete detti in spogliatoi dopo queste prime due partite? «Dobbiamo rimanere umili e concentrati. Stanno arrivando 4 partite una più difficile dell'altra. Sarà un percorso complicato, ma noi dobbiamo continuare con la stessa mentalità e coesione di questa sfide. Non dobbiamo avere rimpianti: se giochiamo come sappiamo, siamo fastidiosi per chiunque».

Quali sono gli aspetti positivi di queste due sfide iniziali stagionali? «La coesione. Pressiamo alti gli avversari e ci aiutiamo a vicenda. Stiamo andando bene fisicamente per una questione di caratteristiche dei giocatori. Siamo molto aggressivi e poi c'è tanto lavoro durante la settimana. Ci alleniamo ad un'intensità veramente alta, che poi ritroviamo in gara. Il nostro pressing alto ci aiuta a recuperare meglio fisicamente e tecnicamente».