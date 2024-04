Cittadella, Luca Pandolfi: «Con l'Ascoli matchpoint salvezza e voglio arrivare in doppia cifra gol»

Un impatto devastante sulla gara di Reggio Emilia, con gol e assist per riportare il Cittadella alla vittoria dopo 11 turni, e la consapevolezza di poter fare ancora di più. Benvenuti nel mondo di Luca Pandolfi, bomber granata stagionale a quota 8 reti, a -2 dalla sospirata doppia cifra. «Non so se quella di Reggio Emilia è stata la mia migliore partita dell’anno, credo ce ne siano state anche tante altre», si schernisce l’attaccante di Gorini. «Sicuramente nella mezz’ora del Mapei Stadium ho inciso molto ed aiutato la squadra a portare i 3 punti a casa».

In quale gara senti di avere fatto meglio?«Non saprei scegliere. Mi vengono in mente le gare con il Palermo o il Südtirol, senza dimenticare quelle con la Feralpisalò o lo Spezia all’andata. In quest’ultima pur non segnando sento di avere fatto una prestazione di grande livello. Quando vinci porti serenità e spensieratezza nel gruppo, approcci la settimana con il piglio giusto e sei più libero mentalmente».

Sei arrivato a quota 8 reti a 6 giornate dalla fine. Doppia cifra nel mirino? «Certo! Ogni attaccante quando inizia la stagione ha come obiettivo principale raggiungere la doppia cifra. Ultimamente stavo pensando un po’ troppo al gol e mi veniva tutto male, come ad esempio nella gara di Modena. Ho maturato l’idea raggiungerò questo obiettivo senza ossessionarmi».

Contro la Reggiana è arrivata la vittoria della svolta del finale di stagione? «Ce lo auguriamo, anche se il calcio è strano. Un settimana sei al top, quella dopo può succedere di tutto. Contro l’Ascoli vogliamo vincere e mettere da parte il discorso salvezza. Dopodiché ragioneremo eventualmente altri obiettivi».

Con l’Ascoli è un matchpoint salvezza? «Si. Vogliamo prendere la salvezza il prima possibile. Che partita mi aspetto? Ogni gara fa storia a sé. Guardiamo la Reggiana, prima di affrontarci aveva vinto al Penzo di Venezia e poi noi abbiamo vinto in casa loro. Francamente mi focalizzo poco sui risultati della giornata precedente degli avversari, spesso gli episodi spostano l’equilibrio delle gare».

Per l’Ascoli è un’ultima spiaggia la sfida del Tombolato? «La spirito battagliero dei marchigiani è noto. Con il cambio dell’allenatore lotteranno ancora di più su ogni pallone».

A livello tattico, con il nuovo sistema di gioco hai trovato cambiamenti? «È tutta una questione di interpretazione, prima ancora di numeri. I principi sono sempre gli stessi e i movimenti variano in relazione a come si sviluppa la manovra. Da unica punta si svaria di più, ma non ho preferenze di modulo».

A chi dedichi la rete di sabato scorso? «In primis ai miei figli e mia moglie. Un pensiero lo voglio rivolgere all’ambiente e alla tifoseria, con tutte le persone che ci sono sempre state vicino nonostante il periodo».

Nel tempo libero, sempre casa e famiglia?«A Cittadella mi trovo bene ed ho tanti amici anche a Fontaniva».