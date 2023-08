Cittadella, Luca Pandolfi: «Sono nella piazza giusta per fare l'exploit»

Il decimo acquisto del mercato estivo del Cittadella è un numero 9. Singolare, ma non troppo, perché Luca Pandolfi è un nove decisamente unico nel suo modo di giocare. Fisicamente forte, rapido in falcata, bravo a giocare di reparto con altri compagni, altrettanto capace di esprimersi al meglio centralmente in un tridente offensivo. Insomma Pandolfi dove lo metti sta, per la gioia di Gorini, sempre felice di accogliere giocatori offensivi duttili e spendibili in ogni situazione di gioco. «Questa prima settimana a Cittadella sta andando benissimo», afferma il puntero ex Cosenza. «I ragazzi mi hanno fatto sentire parte integrante della famiglia granata»

Come è nata la trattiva con il Cittadella? Eri in orbita granata già da inizio luglio. «Un mese fa pensavo fossero solo voci. Terminato il ritiro con il Cosenza, durante i due giorni di pausa concessi da mister Caserta è successo tutto. Ho ricevuto una chiamata dal direttore Marchetti, affermando che era interessato a portarmi a Cittadella. La trattativa è stata velocissima, nel giro di 24 ore dopo mi sono accordato e firmato»

Cosa ti ha spinto a scegliere la maglia granata? «In Veneto, anche in passato nel settore giovanile dell'Alto Vicentino a Valdagno tra i 18 e i 19 anni, mi sono sempre trovato bene. Cittadella è la piazza giusta per dimostrare che posso essere un giocatore da Serie B e cercare l'exploit definitivo».

Insomma, l'occasione della vita per dimostrare il tuo valore. Sorge spontaneo domandarti, cosa non è andato a Cosenza? «In Calabria, nel 21-22, è stato un anno travagliato. Ho saltato il ritiro pre stagione a causa di un'operazione a fine giugno che mi ha impedito di entrare subito in condizione. Poi nel corso della stagione ho avuto per due mesi problemi ad un ginocchio. La continuità fisica non c'è mai stata per dimostrare il mio valore. La scorsa stagione sono sceso in C alla Juve Stabia per stare vicino alla mia famiglia ed ho trovato la continuità fisica tanto sospirata. Ora sto da Dio!»

Tra Turris e Juve Stabia non sei mai andato oltre i 6 gol. Una soglia da superare, magari al Cittadella. «A Castellamare di Stabia potevo fare molti più gol, purtroppo me ne sono mangiati tantissimi. Sono annate un po' così in termini realizzativi, ma sotto il punto di vista delle prestazioni ho sempre disputato gare di ottimo livello»

Che tipo di attaccante senti di essere? Più prima o seconda punta? «Posso ricoprire entrambe le posizioni, anche se mi sento più seconda punta. In generale posso ricoprire tutte le posizioni del fronte offensivo, non mi pongo nessun limite in questo senso. A me piace svariare per il campo, cerco di non dare punti di riferimento, al tempo stesso posso fare la punta centrale in un tridente»

Al Tombolato, tra poco, il trequartista e le due punte verranno inserite nello stemma societario. In questo senso la tua duttilità farà comodo. «Difatti, questa disposizione in attacco mi piace molto. Al momento sto provando un po' con tutti i compagni e mi trovo bene. Sono dentro un gruppo eccezionale, con uno staff di pari livello».

Mister Gorini su quali aspetti sta battendo di più, in questo periodo, con gli attaccanti? «Principalmente sui sincronismi delle due punte. Al mister piace molto il pressing alto e ci chiede uno sforzo in fase di recupero del pallone in zona offensiva. Poi in termini finalizzativi ci lascia ampia libertà».

Quali obiettivi personali ti sei posto per questa stagione? «Ancora non li ho fissati, perché quelli di squadra hanno la precedenza. Spero in una salvezza tranquilla e un campionato in crescita. Poi gli obiettivi personali verranno di pari passo».

Un tuo punto forte ed uno debole del tuo gioco? «Voglio migliorare in fase difensiva. Qui c'è la giusta mentalità per farlo. Su questo aspetto mi sto impegnando. Punto forte? L'attacco della profondità e la progressione palla al piede.»

Avevi già giocato con qualche ragazzo dell'attuale Cittadella? «Incredibilmente no. Solitamente, in ogni squadra dove approdo, almeno uno lo conosco. Condivido camera con Kornvig, ma non ci eravamo mai incrociati a Cosenza. Qui è tutto nuovo e va bene lo stesso. Ho già fatto gruppo con tutti».

Oltre al calcio, hai qualche hobby? «Tempo libero con una famiglia composta da moglie e due bambini è poco. Sono sposato da cinque anni ed ho due bambini, rispettivamente di 5 e 3 anni».

Pronti a calciare un pallone? «Lo spero!».

«»