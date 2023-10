«I risultati aiutano ad esprimere un calcio più spensierato, a Pisa sarà difficile»

La squadra di Gorini è tornata al lavoro nel pomeriggio di lunedì per preparare la trasferta di Pisa alla ripresa del campionato. Una sessione pomeridiana all'insegna delle buone notizie, con i rientri in gruppo a tempo pieno di Federico Giraudo ed Andrea Cecchetto, quest'ultimo finalmente recuperato dopo la pubalgia che l'ha tenuto a mezzo servizio da quest'estate. Ottimismo anche su Domenico Frare, che appare recuperabile almeno per la panchina in vista della gara dell'Arena Garibaldi contro gli uomini di Aquilani. E proprio il ritorno in Toscana non può che rievocare dolci ricordi a Valerio Mastrantonio, autore della prima rete nell'ultimo Pisa-Cittadella del gennaio scorso, terminato con la vittoria granata. «Se penso a Pisa è sicuramente uno dei ricordi più belli da quando sono a Cittadella», conferma il mediano romano. «Dal punto di vista mentale la vittoria in Toscana dello scorso gennaio diede una spinta importante tanto per il morale, quanto per l'avanzamento della stagione. Loro arrivavano da una striscia di risultati molto importanti, noi da una serie di sconfitte».

10 mesi dopo come vivi questa sfida? «Loro non sono nel migliore momento, mentre noi arriviamo da una striscia positiva. Sarà una gara difficile perché lo stadio li spingerà a dare il massimo. Noi dobbiamo compattarci e portare a casa il massimo per proseguire il nostro buon momento di forma».

Cosa temi del Pisa? «Oltre lo stadio, sono forti e mister Aquilani anche se è un'esordiente in categoria, è molto bravo. Giocano bene, anche se gli sta mancando qualcosa in termini di risultati. Ripeto, sarà una gara complicata».

In Toscana ci sarà il tuo "clan" al completo? «Sicuramente buona parte dello scorso anno sarà presente a Pisa. L'orario è comodo e permette spostamenti agili in giornata. Poi ho parenti a Pisa, magari a partita finita il clan resta in città, mentre io torno in Veneto perché ci attendono 3 partite in 9 giorni e spazio per distrazioni non c'è».

Cosa è cambiato rispetto lo scorso anno? «Sono arrivati ragazzi bravi dentro e fuori dal campo. In un ambiente come Cittadella aiuta. Lo spogliaoio è unito e compatto come lo scorso anno. I risultati aiutano ad esprimere un calcio più spensierato, anche se sono trascorse solo 9 giornate. A livello numerico la competizione è più alta e il livello tecnico si è alzato. Siamo un gruppo di ragazzi genuini».

Sei a Cittadella da 4 anni, che ruolo senti di avere all'interno dello spogliatoio? «Io non parlo molto, anche se naturalmente sento qualche responsabilità in più rispetto gli inizi. Abbiamo un gruppo di giocatori esperti che sono un riferimento per tutti, al netto della militanza a Cittadella».

Chi si fa sentire di più? Branca, Pavan... «Chi ha maggiore esperienza, che sa usare la parola giusta al momento corretto o che modula gli interventi in relazione al periodo che viviamo, tenendo sempre alta l'attenzione».

Cosa ne pensi di questo campionato? «Il livello si è alzato, con il solito equilibrio tipico della B. Sono trascorse poche giornate, ma in questa categoria continua a stupirmi le difficoltà presenti in ogni singola partita».

La classifica è credibile al netto dei recuperi che attendono Lecco e Brescia? «Si la classifica è credibile, perché i punti è sempre meglio farli prima, rispetto a recuperarli dopo. In questi in B si sono viste squadre faticare fin da subito, senza riuscire a recuperare o al contrario team che hanno rincorso fin da subito e poi ottenuto exploit a stagione in corso. In un campionato come la B a premiarti sono sempre la regolarità e la costanza».

Il gol ti manca o non è una priorità? «È una priorità se aiuta la squadra a portare a casa un risultato positivo. Il gol può mancare a tutti, ma per me è importante nel momento in cui permette ai miei compagni di conquistare punti preziosi per la salvezza».

Il Pisa porta bene... «La speranza è proprio quella...».