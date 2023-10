Cittadella, Matteo Angeli: «Frare e Pavan due esempi. So dove devo migliorare nel mio gioco...»

Matteo Angeli nel giro di pochi mesi sta conquistando rapidamente la ribalta del mondo Cittadella. Merito delle prestazioni sul campo, merito della grande maturità che sta dimostrando anche fuori dal campo il classe 2001 ex Renate. Un difensore moderno, da levigare su alcuni aspetti e da potenziare su altri, come ha ripetuto anche Gorini in conferenza stampa non più tardi di 10 giorni fa: «Angeli? Va bene sapere giocare a calcio, ma da un difensore voglio che pensi soprattutto difendere». Traduzione: Angeli ha le stigmate del grandissimo difensore centrale, a patto di migliorare alcuni aspetti del gioco, che si porta dietro da sempre. «Parto dal presupposto che il mister ha ragione e quello che afferma me l'hanno ripetuto spesso in carriera», riconosce umilmente Angeli. «Gorini mi sta tartassando giustamente perché devo pensare a difendere, interiorizzare il pensiero che prendere gol per me deve equivalere a soccombere. Anche se le mie caratteristiche mi portano ad impostare con i piedi da dietro, l'imbucata o il passaggio filtrante per i compagni arrivano dopo. Su questo aspetto so che devo migliorare e lo farò».

Intanto nella sgambata contro la Virtus Romano, nel primo tempo non avete subito gol. «Abbiamo preso seriamente la sgambata, interpretandola al meglio. Hanno giocato un po' tutti ed è stato importante».

Come ti approcci alla sosta? «A me non fa impazzire. Mi piace approcciare la settimana in funzione della partita il sabato o la domenica. Io vorrei giocare sempre».

Anche perché dopo il pari con la Ternana, chissà quanta voglia c'è di riprendersi i punti persi per strada. «Non mi aspettavo di pareggiare contro la Ternana. Dal campo le sensazioni erano completamente diverse, ero abbastanza certo che non avremo preso gol. Forse è stato un errore. Da difensore bisogna sempre prevedere il peggio e la sicurezza in noi stessi si è trasformata in presunzione. Abbiamo mollato quel centimetro fatale che ci è costato il pari».

Quale può essere la ricetta per migliorare i cali d'attenzione? «Rimanere concentrati 90' è tutta una questione di sforzo mentale, che si può allenare giorno dopo giorno. Proporre un gioco ad alta intensità come il nostro e mantenerlo sempre per 90' non è facile. Se fosse sempre così saremmo tutti in categorie più alte, perché costa tante energie mentali e fisiche. Restare lucidi anche nel finale è qualche cosa che si apprende con il lavoro quotidiano approcciando gli allenamenti come se fossero partite, cosa che già facciamo».

Restando sul campionato, che gara ti aspetti sul Pisa? «Andiamo a Pisa per giocare la nostra gara. Vogliamo aggredirli alti, cercando di evidenziare le nostre qualità. Se faremo questo, otterremo la massima posta in palio».

13 punti dopo 9 partite, è il cammino che ti aspettavi da questo Cittadella? «Era quello che mi aspettavo. Credo che la nostra forza sia il gruppo, che ci permette di fare i risultati. Già dal ritiro ho capito di far parte di una squadra speciale, in cui tutti ci aiutiamo l'uno per l'altro. Ero sicuro che i risultati sarebbero arrivati. Il difficile arriverà nel girone di ritorno, quando le avversarie alzeranno la guardia e sarà un altro campionato. La Serie B, rispetto ad A e C, è molto equilibrata. Un esempio? Abbiamo vinto a Genova contro la Sampdoria. Ogni gara può finire in modo inaspettato. Guardate il Benevento retrocesso lo scorso anno. Noi, a differenza loro, dobbiamo pensare in maniera vincente, aspettandoci di tutto in senso positivo».

L'attacante più difficile da marcare? «Pohjanpalo, in B non c'entra tanto».

Anche se hai debuttato a Catanzaro contro uno dei migliori attacchi della categoria. «Ero un po' emozionato prima della gara, ma una volta entrato in campo ero ultra concentrato sulla gara. Credo in quell'occasione di essermela cavata. Il mio obiettivo resta durare nel tempo, fare tanti anni di fila in cui gioco bene e sono continui. Sono capaci tutti di fare qualche partita a buon livello, mentre confermarsi è molto più complesso».

Dove senti che devi migliorare? In queste prime 3 gare te la sei cavata decisamente bene. «Devo lavorare sui miei difetti, magari essere più deciso in quelle palle in cui penso "vado o non vado"».

Con la Ternana però hai intercettato tanti palloni di testa. «Adoro anticipare l'avversario con questo fondamentale. Poi dipende sempre dal tipo di avversario che hai contro: con Raimondo, più rapido, è un po' più facile, discorso diverso se ti trovi di fronte uno come Pohjanpalo. Credo che in tutti i casi il colpo di testa sia un mio punto di forza, sia difensivamente, sia offensivamente».

In effetti sei arrivato con la fama di difensore goleador. Ti aspetti di segnare prossimamente? «Magari...».

Con i tuoi compagni di difesa, come ti trovi? «Pavan e Frare mi aiutano molto, soprattutto quest'ultimo con cui abbiamo condiviso la camera insieme in ritiro. Prima ancora che con le parole, direi con i fatti e l'esempio. Osservi certi comportamenti e prendi spunto».

E la spalla come va? «Sta bene, continuo a farmi osservare dal fisioterapista, ma solo perché sono molto pignolo».