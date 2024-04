Cittadella, mister Gorini: «Contro la Feralpisalò con umiltà e rispetto»

Una vittoria per rilanciarsi definitivamente, una vittoria per vivere con ancora più spensieratezza questo rush finale di stagione. Dopo sei risultati utili di fila, mister Gorini e il suo Cittadella vogliono ritrovare i 3 punti al Tombolato che mancano da quasi quattro mesi. Contro la Feralpisalò, all'ultima spiaggia per andare a caccia di un posto playout, l'imperativo è portare a casa l'intera posta in palio. Così l'allenatore granata, in conferenza stampa prima della gara contro i bresciani, analizza la settimana dei suoi. Ecco le dichiarazioni: «Snodo decisivo? Sicuramente. La Feralpisalò ha fatto meglio fuori casa hanno un modo di giocare molto redditizio. Cambi sul sistema di gioco? Con la difesa a 3 siamo un po' più solidi ed era quello che volevamo dopo la striscia di risultati negativi. Siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. L'obiettivo è vincere, dobbiamo continuare a creare occasioni. Non dare punti di riferimento a livello di sistema tattico è positivo. Contro l'Ascoli il caldo ha condizionato la nostra aggressività, mentre contro il Südtirol siamo calati solo nella ripresa ed eravamo controvento. L'importante è mantenere più minuti possibili il nostro atteggiamento, l'obiettivo è farlo anche nelle prossime quattro partite. Pensiamo a vincere, così ci salviamo matematicamente. Poi sul resto vedremo cosa succederà sugli altri campi. La Feralpi è pericolosa, la temo molto».

L'avversario, Feralpisalò reduce dai 5 schiaffi contro il lanciatissimo Como del duo Roberts-Fabregas, una compagine che Gorini teme nei suoi giocatori avanzati: «Si chiudono e ripartono, non sono decisamente una squadra materasso. Hanno vinto cinque volte in trasferta, sono molto pericolosi. Dipenderà da noi, come sempre. Non è una partita semplice, poi penseremo a Como, Bari e Cremonese. Ci vuole grande umilità e rispetto».

Gorini alle prese sempre con una mini emergenza in difesa: «Siamo quelli di Bolzano, non ci sono grosse novità. Negro è un po' indietro, mentre Salvi sto valutando se portarlo. Non so se è il caso di rischiarlo, tenendo conto che con il Como giochiamo il primo maggio. Tessiore? In quella posizione si esprime molto bene, tatticamente è molto intelligente ed ha tecnica per fare molto bene. Magari domani metterò una punta in più, ma Tessiore è un'arma in più a nostra disposizione. Cassano sta bene, è un'alternativa in più come tutti i nostri giocatori offensivi. Davanti ho scelta, poi in relazione agli avversari propendo per una soluzione o un'altra. È un dubbio che mi porto verso la gara contro i bresciani. Pittarello? Deve cercare di più il tiro. La sfortuna non esiste, l'importante è essere convinti, provandoci e riprovandoci. Spero nel classico gol dell'ex».