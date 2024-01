Cittadella, mister Gorini: «Amatucci a disposizione, Danzi dal 1'. Ternana pericolosa, non dobbiamo abbassare la guardia»

Obiettivo conferma. Dopo la bella vittoria casalinga contro il Palermo, il Cittadella di Gorini non vuole fermarsi, a partire dalla trasferta del Liberati contro la Ternana di Breda. Gli umbri sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Bari, ma il tecnico granata non si fida: «Ho la rosa a completa disposizione», esordisce il tecnico granata. «Anche Amatucci rientra ed è arruolabile per la trasferta contro la Ternana. L'unico out, per squalifica, è Branca».

L'ultima trasferta contro l'Ascoli è finita in parità. Ti aspetti una gara simile anche contro la Ternana? «Quando scendi in campo contro squadre che si devono salvare vengono fuori sfide nervose. Mi aspetto una gara simile a quella di Ascoli, al tempo stesso noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro difficoltà. Serve una partita tosta».

In mezzo al campo è il momento di Danzi, vista la squalifica di Branca? «Il ragazzo è intelligente, è conscio dell'occasione che lo attende contro la Ternana. Si è allenato molto bene in settimana, come sempre. Lui è un ragazzo che si allena sempre a 1000 all'ora e sono convinto si farà trovare pronto, sfruttando questa sfida per mettermi in difficoltà, esattamente come ha fatto a novembre contro il Sudtirol. Mi aspetto intensità, carattere e coraggio da parte sua, come ha già fatto vedere in questa stagione».

Il campo di Terni, storicamente, molto difficile per il Cittadella. Ti immagini un ambiente caldo? «Si, molto simile a quello di Ascoli.In settimana gli umbri hanno fatto quadrato, mi aspetto un ambiente che aiuta all'inizio. Chiaro, se noi facciamo le nostre cose e l'ambiente rumoreggia può diventare un'arma a doppio taglio per loro. »

Si affrontano le due squadre migliori in una particolare statistica: la quantità di contrasti vinti a partita. «I contrasti vinti è una nostra caratteristica. Se abbassiamo questi numeri, non siamo più il Cittadella. Intensità e ritmo sono il nostro pane, al pari di vincere i duelli. Se stiamo facendo un buon campionato è anche per merito di questi dati».

La Ternana sta acquistando tanti giocatori giovani ed ha ufficializzato in queste ore l'uruguagio Gaston Pereiro. Quanto possono incidere le forze fresche nella rosa di Breda? «Hanno giovani interessanti. Raimondo sta facendo molto bene, è una vera sorpresa. Poi se fanno innesti d'esperienza la Ternana diventa una squadra ancora più competitiva, che proverà a salvarsi. Vivono un momento di difficoltà, dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Loro restano molto pericolosi, noi dobbiamo essere pronti a livello caratteriale».

Raimondo è il pericolo numero 1 della Ternana? «Si, ma non solo lui. Favilli è rientrato questa settimana, c'è Dionisi a disposizione. Ora giocano Raimondo e Distefano, entrambi amanti dell'attacco allo spazio. Sono giocatori pericolosi a cui non devono arrivare palloni, come facciamo sempre. Serve una fase difensiva che parte dagli attaccanti».

Contro la Ternana ancora la Pi-Pa? «Vediamo, mi riservo ancora qualche ora per pensare. Le scelte sono sempre fatte in relazione alla settimana di lavoro e agli avversari. Non è detto che con gli umbri possa utilizzare altri giocatori o riproponga l'albero di Natale».