Cittadella, mister Gorini: «L'atteggiamento visto contro la Cremonese deve essere il nostro punto di forza»

Così brucia ancora di più. Ancora una volta la squadra ha saputo reagire allo svantaggio, ha fatto fronte all'espulsione di Frare, ma è caduta sul più bello, quando i penalty sembravano alle porte. Lo riconosce anche Gorini dalla sala stampa dello Zini, ancora a caldo post partita: «Brucia tanto uscire così, soprattutto alla luce di due prestazioni importanti tra campionato e coppa contro la Cremonese, ma dobbiamo accettarlo», esordisce in conferenza stampa l'allenatore del Cittadella. «Teniamoci strette le cose buon fatte in questi due match e recuperiamo le energie per il Brescia. I ragazzi hanno dato tutto, meritavano almeno la possibilità di andare ai rigori. Chi ha giocato contro la Cremonese in Coppa ha dato ottimi segnali, significa che il gruppo c'è. Sono segnali importanti che ci devono dare forza, al tempo stesso dobbiamo migliorare ancora tanto. Ora serve rimboccarsi le maniche».

Eppure, nonostante l'uscita dalla Coppa, qualche motivo per sorridere c'è: «Escluso il risultato, torno al Tombolato con tanti aspetti positivi. Mi hanno soddisfatto le prove di chi ha giocato meno. Facciamoci forza, pensando che giocando in questo modo, non credo le gare andranno sempre così male. Lasciamo perdere gli alibi, siamo una squadra forte che può giocarsela contro chiunque. L'atteggiamento e lo spirito visto contro la Cremonese devono essere il nostro punto di forza».

Adesso per un po' niente gare contro i grigiorossi: «La Cremonese del campionato è stata più propositva rispetto a quella della Coppa, ma hanno vinto in entrambi i casi, quindi vanno solo fatti i complimenti agli uomini di Stroppa. Nel primo tempo abbiamo giocato solo noi e c'è il rammarico di non avere trovato il gol nelle occasioni create. Dopo l'inferiorità numerica, la gara è cambiata».