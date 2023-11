Cittadella, mister Gorini: « Spero questa vittoria possa portarci ancora più consapevolezza ed autostima»

Dopo i complimenti, ecco i punti. Gorini può tornare a sorridere per la vittoria odierna contro il Brescia che mancava da un mese e quattro giorni, ma non solo: aveva chiesto di trasformare la rabbia in energia positiva e i suoi giocatori l'hanno accontentato. Lo riconosce anche Gorini dalla sala stampa del Tombolato, ancora a caldo nel post partita contro il Brescia: «Il primo gol era evitabile e poteva essere una mazzata visto le ultime partite e che stiamo prendendo troppi gol. Kastrati ci ha messo una pezza e da lì è iniziata la rimonta. L'aspetto che più mi gratifica è la reazione dopo i gol subiti. Anche sul 2-2 abbiamo messo giù la testa ed abbiamo cercato e voluto questa vittoria», esordisce in conferenza stampa l'allenatore del Cittadella. «Era la terza partita in una settimana, a Cremona in Coppa Italia avevamo giocato anche i supplementari. Faccio i complimenti al gruppo, che ci crede. Sono contento sia arrivata in questo modo, perchè vincere così ci dà tanta autostima».

Sembra quasi che la squadra goda nell'andare sotto e poi rimontare. Sta succedendo spesso in questa stagione...«Io non godo di certo ad andare sotto nel punteggio. Il momento è questo. Coi cambi se vinci sei un allenatore bravo, altrimenti sei un pirla. Quando arrivano i complimenti, li prendo volentieri. Nei giorni scorsi ho affrontato un discorso ampio con gli attaccanti visto che soffrono nel non fare gol. Ci siamo parlati chiaramente e credo che le punte hanno fatto quello che dovevano. Sono felice che Maistrello si sia sbloccato».

Attaccanti nuovamente a segno, questa volta con Maistrello. «Lui non c’era a quel colloquio perchè aveva un esame all’università, gli ho parlato il giorno dopo e mi fa piacere le parole abbiano fatto effetto. Spero siano da sprone anche per le prossime gare. Abbiamo cercato questa vittoria fino alla fine. Ora dobbiamo essere bravi a riposarci fisicamente e mentalmente».

Come nasce l'idea del cambio di sistema tattico? «Ho avanzato Vita perchè è in fiducia: aveva fatto gol da mezzala e da terzino, mancava il gol da trequarti ed è arrivato. Con Cassano poteva dare meno riferimenti alla difesa avversaria. Il fatto che il Brescia abbia giocato a 4 anzichè a 3 ci ha agevolato in questo senso. É una soluzione in più che possiamo attuare anche in futuro. Nella rifinitura ho capito che Branca non avrebbe potuto giocare per un fastidio muscolare. Questa mattina ha provato, ma non ho voluto rischiare di perderlo per un mese o un mese e mezzo. La nostra forza è che tutti sono utili e bravi, ma nessuno è indispensabile. Danzi l’ho cambiato perchè non volevo venisse ammonito ancora, visti certi suoi precedenti. Mi spiace, perché ha dato tutto. Ho fatto questo cambio per evitare di restare in 10».

Enrico Baldini come sta? «La situazione è semplice. Baldini ha subito un infortunio grave, è ritornato e si è fatto male muscolarmente. Ora è normale sia un po’ spaventato a rientrare, è comprensibile. Rientrerà in gruppo, da lunedì, ma è chiaro che voglia sentirsi perfetto in questo senso. A livello mentale deve fare un percorso per vincere questa paura e reagire. Sono convinto Baldini ci darà una grande mano».

Può essere la vittoria della svolta? «Lo spero, anche se ci troviamo spesso a fare gli stessi discorsi. Forse è meglio non parlare troppo. Spero questa vittoria ci possa dare consapevolezza nei nostri mezzi, che sono tanti. Dobbiamo limare degli errori, perché è impensabile dover fare sempre 3 gol per vincere. Dobbiamo migliorare sul piano difensivo».

Negro sta scalando le gerarchie li dietro? «Negro è un difensore che abbiamo acquistato da svincolato, è forte e sta dimostrando di poterci stare. É molto motivato».

Come nasce il cambio di Maistrello? «L’idea tattica era abbassare il Brescia. Poi Maistrello ha messo dentro anche il gol ed è stato perfetto».

Cassano è sempre di più il valore aggiunto di questa squadra? «Vero, perché ormai sono sempre meno i giocatori che creano la superiorità numerica. É cresciuto velocemente. Non è semplice il passaggio dalla Primavera alla serie B, ma lui ha capito cosa gli chiediamo. Ha grandi margini di miglioramento. E’ dispiaciuto che non siamo passati in Coppa Italia perchè voleva giocare contro la Roma dove è cresciuto»