Cittadella, mister Gorini: «Ci teniamo stretto il punto. Maniero? Si allena sempre a 1000 all'ora, merita i complimenti» 

Edoardo Gorini è soddisfatto per il punto conquistato in Calabria, che mantiene, incredibilmente, i granata in zona playoff dopo un pari raccolto nelle ultime nove partite. Questo il pensiero del tecnico nel post partita contro il Cosenza: «Il risultato è importante perché smuove la classifica, soprattutto dopo 8 sconfitte. Noi siamo venuti al Marulla per vincere, ma è venuto fuori questo pareggio, magari non bello. In questi momenti difficili il punto ti fornisce qualcosa su cui ripartire e ce le teniamo stretto. Siamo contenti e faccio i complimenti ai ragazzi perchè credo sia un buon punto. Sapevamo che gli esterni offensivi del Cosenza erano il punto di forza dei calabresi, per questo motivo abbiamo cercato di limitarli. Forse potevamo fare qualcosa in più per vincere, ma ci teniamo stretti il pari ripeto. Maniero titolare a sorpresa? Nel calcio si vive di momenti ed in questo periodo non vedo Kastrati sereno. Maniero è un ragazzo esemplare, che si allena a 1000 all'ora, cresciuto tanto in questi anni, contribuendo alla crescita di Kastrati. Sono contento per lui, è un'occasione che meritava per quanto fa sul campo e per il gruppo. Se ti alleni forte, i risultati prima o poi li ottieni. Dal punto di vista mentale questa partita era difficile perché dovevamo fare punti ad ogni costo. Pittarello ha avuto un paio di buone occasioni, ma proviamo a vedere il bicchiero mezzo pieno: questo pari è un punto di partenza. Non è stata una bella partita perché la posta in palio era alta e le due squadre arrivavano da un momento di difficoltà in cui il pallone pesa di più. È uscito questo risultato brutto, ma gradito da ambo le squadre. La classifica è molto corta ed ora servono punti in cascina. In questo momento un punto a Cosenza ci fornisce la spinta per ripartire».