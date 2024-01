Cittadella, mister Gorini: «Obiettivi? Pensare in grande, mantenendo i piedi per terra»

Sei punti su sei contro il Palermo e girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi per il Cittadella di mister Gorini. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria per 2 a 0 contro il Palermo al Tombolato: «Dalla vittoria del Barbera all’andata abbiamo raggiunto molta più consapevolezza nei nostri mezzi. È chiaro che quanto vinci acquisisci molta più autostima e consapevolezza, ma ora dobbiamo essere bravi a non fermarci. Vogliamo continuare a mettere in campo questo ritmo e questa voglia di aiutarci in ogni partita. La chiave tattica è stata la marcatura di Cassano su Stulac? Pensavo giocasse Gomes, poi ha giocato Stulac e anche lui se viene pressato va in difficoltà. Il Palermo è una squadra di qualità e nei primi 10′ di ogni tempo ci ha messo in difficoltà, poi per fortuna ci siamo sistemati e direi che nel secondo tempo la vittoria è stata meritata. Obiettivi? Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo pensare in grande, mantenendo i piedi per terra. L’abilità e la bravura sta proprio in questo. Per vincere le partite serve intensità e corsa, oltre a ragionare una gara per volta. Ora andiamo a Terni e dobbiamo pensare a questa partita come la più importante della stagione. Una volta che arriveremo alla salvezza, possiamo pensare ai playoff e poi in caso a fare qualcosa di ancora più grande. L’esperienza dell’anno scorso è stata un’esperienza molto difficile e stressante, che al tempo stesso mi ha fortificato. Pittarello? Dopo i due rigori ad Ascoli ho visto che si è allenato con tanta determinazione e voglia di far bene, gli ho detto che comunque può far meglio, come tutti».?