Cittadella, mister Gorini: «Vivo malissimo questo momento. Vedendo la classifica provo grande dispiacere»

Edoardo Gorini è sconsolato nel post partita contro il Pisa: «Non mi spiego questa partita dopo quella di Venezia. Nella prestazione in Laguna avevamo dato notizie confortanti, ma in questo momento, dove siamo costretti a fare punti, la palla scotta di più e non tutti i giocatori stanno reggendo la pressione. Ora siamo un po’ troppo frenetici, perché tutti vogliamo uscire da questo momento. Serve fare le cose semplici. Era la terza partita in una settimana, solo così mi riesco a spiegare una gara del genere. In questo momento entrambe avevamo bisogno di punti. In questi casi serviva fare lo 0-0 trovando il gol sull’episodio. Il Pisa l’ha trovato, noi noi. Il fallo di Mastrantonio non c’era, ma non mi va di aggrapparmi all’arbitro. Pavan forse ha avuto una lieve ricaduta, valuteremo lunedì. Baldini credo abbia fatto una distorsione alla caviglia, così come Negro. Vivo malissimo questo momento. Ci tengo al Cittadella e non sto riuscendo a trovare soluzioni. Se ne viene fuori facendo quadrato e le cose semplici. In questo momento la testa è abbastanza offuscata. Vedendo la classifica provo grande dispiacere. Siamo una squadra che ha le potenzialità per farlo, ma quando subentrano questi momenti dobbiamo trovare un risultato a tutti i costi».