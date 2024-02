Cittadella, mister Gorini: «Il gol di Borrelli era fallo, partita decisa da un errore arbitrale»

In conferenza stampa mister Gorini è furibondo post Brescia, costata la terza sconfitta di fila. «Il gol di Borrelli era fallo, così come non c’era la punizione da cui è nato il gol dell’1-0. Partita combattuta, decisa da un errore arbitrale. Capita, ma l’intervento di Borrelli era a gamba tesa. Pezzuto? Non avevo ancora visto le immagini poi le ho viste e mi sono girate le scatole ancora di più. Il Brescia ha dato battaglia, su certe cose è stato migliore di noi, ma il rammarico resta. Le gare vengono decise dagli episodi e il gol di Borrelli ci ha condizionato. Resta l'amarezza per la sconfitta, ma ripartiremo come sempre. Oggi potevano vincere entrambe. Tanti gol subiti? É un dato che abbiamo già analizzato in settimana. Dobbiamo lavorare su tutto questo, continueremo a insistere, dobbiamo essere più bravi sugli episodi. Cassano? Ha fatto un’ottima partita, ma era stanco. Pensavo che Baldini potesse darci qualcosa in più. Pavan? Credo abbia un infortunio muscolare. Le occasioni le abbiamo create, in cui potevamo vincere entrambe. Cerchiamo di correggere gli errori che ci hanno portato la sconfitta. I movimenti di Bianchi nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà? Il Brescia con l’approccio è stato più cattivo, poi però siamo usciti anche noi. Pandolfi? Ora sta bene. A Brescia fu condizionato da problemi fisici. Ha bisogno di fiducia. Va aiutato, altre volte bastonato, bisogna trovare la chiave per farlo esprimere al meglio. Ora serve equilibrio, sia quando le cose vanno bene o male. Ci sarà da lavorare sulla testa, perché in questi casi fa la differenza».