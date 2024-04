Cittadella, mister Gorini: «Questo pari ha il sapore della sconfitta, speriamo possa essere da lezione»

Un pari dal sapore di beffa, con il Cittadella che resta nel trenino delle pretendenti al ballo dei playoff, ma non è ancora certa della salvezza matematica, con un +8 a tre giornate dalla fine. Edoardo Gorini nel post partita contro il Feralpisalò: «Un pari dal sapore sconfitta? Normale che lo sia quando lo subisci al 94’. Potevamo portarla a casa in modo sporco, ma abbiamo subito gol in ripartenza. Guardiamo la clsssifica, non é cambiato nulla. Appena ci abbassiamo può succedere di tutto. Ora dobbiamo andare a Como per vincere come sempre. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 ripartenza su cui dovevamo fare meglio. Quello rimprovero é esserci abbassati troppo, pur rischiando poco. Dovevamo chiudere la partita ed abbiamo subito un gol evitabile. Per tante partite i cambi hanno deciso, purtroppo stavolta no. Nell’episodio del gol, preso in ripartenza. Dobbiamo riazzerare e recuperare energie per fare il risultato a Como. Con due punti saremo in zona playoff. Se le partite non le chiudi, rischi sempre. Questo é il rammarico. La classifica non é cambiata, vincere a Como e Cremona non é impossibile, anche se sono avversarie di qualità superiore. Ci deve servire da lezione. Nel secondo tempo abbiamo indietreggiato troppo, così non otteniamo risultati o vinciamo le partite. L’atteggiamento del secondo tempo? I cambi hanno fatto spesso la differenza, soprattutto per tenere la tensione alta nel finale. Se i cambi non danno e non entrano in partita, vai in difficoltà. Non siamo riusciti a farlo e dovremo capire il perché per preparare al meglio la prossima partita. »