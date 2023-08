Cittadella, mister Gorini: «Alziamo il livello di umiltà contro la Reggiana»

Ancora poche ore ed inizia il campionato del Cittadella. Mister Gorini, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia, è pronto per l'ouverture stagionale al Tombolato contro la Reggiana. Appuntamento alle ore 20.30 di domenica 20 agosto. Intanto in conferenza stampa pre gara, il tecnico del Citta, disegna così l'avvio di quest'annata.

Mister Gorini, da quando il Cittadella è tornato in B, tranne nel 2019, ha sempre vinto la gara d'esordio. C'è voglia di ripetersi anche contro al Reggiana? «Certo, vogliamo portare avanti la tradizione. L'obiettivo è partire bene, come siamo riusciti a fare in questi ultimi anni. Ad Empoli abbiamo dato una bella risposta, ma in campionato è un'altra cosa. Dobbiamo mantenere l'entusiasmo visto in Toscana e alzare il livello di umilità contro la Reggiana. Affrontiamo una squadra che arriverà con grande entusiasmo al Tombolato. Ha vinto il girone B della C, ha passato i turni in Coppa Italia, sono seguiti da un pubblico numeroso. Sono rimasto colpito dall'entusiasmo messo in campo contro il Monza. Chiaro che a parità di entusiasmo, vincere chi è più umile. Mettiamo quanto di buono fatto ad Empoli e mettiamoci in testa di fare tanto per vincere contro la Reggiana».

Ad Empoli la squadra è sembrata molto tonica fisicamente. Si aspettava una squadra così ben messa atleticamente al 19 agosto? «Vogliamo allenarci sempre a 1000 all'ora, con i dovuti tempi e modi. Il nostro modo di preparci è questo e riproporlo in campo. Anche per noi ad Empoli è stato sorprendente e devo dire è stato buono. Cerchiamo di ripeterlo anche con la Reggiana. Con i cinque cambi poi, cambia il modo di interpretare il calcio. Sono un vantaggio e i giocatori devono essere bravi a capire che giocando anche soli 45' o entrando a gara in corso possono essere sempre determinanti».

A proposito di cambi, Kornvig e Maistrello hanno fatto la differenza al Castellani. «Entrambi hanno interpretato al meglio quello che ho detto nella risposta precedente, fermo restando Maistrello può partire dall'inizio, in relazione agli avversari e al tipo di partita che vogliamo interpretare. Kornvig è entrato bene contro l'Empoli. È arrivato da poco, esattamente come Cassano e Pandolfi. Devono ancora entrare bene nei meccanismi tattici, soprattutto in termini di aggressività, ma è normale visto il periodo. Certo, prima imparano questi concetti, meglio è per tutti noi. Sono contento dell'apporto che hanno dato. Ad oggi ci alleniamo tutti bene ed ho dubbi per la gara contro la Reggiana. Mi dispiace per gli infortunati. Maistrello? Ha avuto un affaticamento, ma sta bene e ci sarà».

Prima del ritiro, il dg Stefano Marchetti ha chiesto un miglioramento anche a lei, mister Gorini. Quali sono gli aspetti che vuole portare ad un livello superiore del suo lavoro da tecnico? «Voglio tirare fuori il massimo possibile da ogni giocatore. Devo pretendere di più da loro. Questa è la cosa più difficile, ma allo stesso modo gratificante. La mia storia dice che una chance, ad ogni giocatore, la fornisco. Poi sta anche a loro dimostrare e sentirsi tutti importanti nel gruppo, anche perché sono chiamato a fare delle scelte».

Si prevede una gara a specchio contro la Reggiana con due 4-3-1-2 a confronto. Cosa si attende dai ragazzi di Nesta? «La Reggiana l'ho vista molto bene contro il Monza. Tanto nel gioco, quanto a livello fisico. Sono dinamici e pericolosi. Verranno a giocarsi una gara a viso aperto. Mi aspetto una bella sfida. Saranno fondamentali i particolari, in special modo i calci piazzati. In questo senso sarà importante la testa, con la giusta voglia di vincere la partita. Abbiamo visto Bari-Palermo. Sono i dettagli a fare la differenza».

Proprio i calci piazzati, lo scorso anno sono stati un tallone d'Achille, ma nella rosa attuale sono stati aggiunti tanti centimetri. Questo aspetto può influenzare in positivo l'effettività sulle palle da fermo? «Certo. L'anno scorso abbiamo fatto pochi gol su calcio piazzato rispetto a quelli che vorrei. Il 30% arriva da queste situazioni e non è poco. Vogliamo necessariamente migliorare quest'anno sotto quest'aspetto. Abbiamo tanti attaccanti molto alti? Vero, la squadra è stata costruita con queste caratteristiche. Vogliamo il giusto mix di dinamismo e fisicità, sia per tenere il pallone in avanti, sia per sfruttarli nei cross. Vogliamo essere più incisivi in area di rigore, cosa che è un po' mancata negli ultimi anni».

L'inizio della stagione è molto duro, con le trasferte di Parma e Bari dopo la Reggiana. Quanto può essere importante il supporto del pubblico? «Partire bene è sempre importante, proprio per mantenere l'entusiasmo che ci deve contraddistinguere. Se il pubblico è entusiasta, ci trasferisce energia. Mi ricordo contro il Como, è stato fantastico. Poi sta a noi portarli dalla nostra, ma vedere lo stadio così pieno è un altro effetto per chi scende in campo».

Sugli indisponibili, qualche giocatore recupera per la Reggiana? «I convocati sono gli stessi di Empoli, non ha recuperato nessuno. Angeli sta migliorando, Maniero rientra settimana prossima con il Parma, mentre Sottini, Cecchetto e Baldini sono più indietro».

Tatticamente rivedremo ancora Vita trequartista come contro l'Empoli? «È una soluzione che posso sfruttare, tenendo conto che Tessiore e Cassano possono ricoprire altri ruoli. Ho tante scelte e poi in base all'avversario deciderò di volta».

Ci può fare il punto della situazione sulla crescita di Claudio Cassano? «Lui e Pandolfi sono gli ultimi arrivati. Da un punto di vista tattico sono un po' indietro perché sono qui da 10 giorni ed erano abituati diversamente su alcune richieste. Stanno capendo cosa voglio e crescendo a vista d'occhio. Possono darci tanto e devono sentirsi importanti. Prima lo capiscano, meglio è. Poi non è detto che non possa metterli in campo dall'inizio e poi toglierli gara in corso. Ho ancora tanti dubbi da chiarirmi in vista della Reggiana».