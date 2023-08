Cittadella, mister Gorini: «Vogliamo passare il turno ad Empoli»

Si torna a fare sul serio in casa Cittadella. Sabato 12 agosto alle 17.45 ecco il debutto ufficiale degli uomini di Gorini contro l'Empoli al Castellani per i 32esimi di Coppa Italia TIM 2023-2024. Tanti i temi toccati dall'allenatore granata nella prima conferenza stampa di stagione, soprattutto sui tema legati di mercato. Tra i non convocati della trasferta toscana, oltre agli infortunati Sottini, Angeli e Baldini, figurano anche Asencio, Embalo, Felicioli e Mattioli. Un chiaro indizio di chi saranno i prossimi a fare le valigie in casa Citta. Ecco tutte le dichiarazioni di mister Gorini.

Si alza il velo sul nuovo Cittadella, cosa si aspetta dall'impegno contro l'Empoli? «Siamo contenti di iniziare. Dopo 3 settimane di ritiro sono curioso di vedere, in gara ufficiale, come reagirà la squadra agli insegnamenti del periodo. C'è tanta voglia di passare il turno e di mettere in difficoltà l'Empoli. Devo ancora scegliere chi schierare in campo dall'inizio. Abbiamo qualche problemino in difesa, ma siamo 22 a disposizione e la scelta è ampia».

Dal mercato c'è da aspettarsi qualche nuovo arrivo? E in difesa chi mancherà contro l'Empoli? «In difesa non abbiamo Sottini, Angeli e Cecchetto, siamo un po' contati. Negli altri reparti, Baldini escluso, siamo apposto. Dieci arrivi sono tanti e proprio per questo motivo siamo curiosi di vedere come si inseriranno. Un po' di tempo ci vorrà, ma sono arrivati tutti con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra. Da domani conta il campo, anche perché domenica prossima inizia il campionato. Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Non lo so. Con il direttore Marchetti ci confrontiamo sempre, al tempo stesso siamo curiosi di vedere queste partite prima della chiusura del mercato per capire se c'è da intervenire o meno. Siamo curiosi anche per questo».

Storicamente il Cittadella in Coppa Italia ci tiene, fin dai tempi del presidente Angelo Gabrielli, a tal proposito come ha visto la squadra a livello fisico? «In questa settimana abbiamo avuto un giorno libero in meno di preparazione per far staccare mentalmente i giocatori. L'obiettivo è passare, come ogni anno. Ci teniamo molto alla competizione. Affrontiamo una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, rodata, che ha cambiato poco. Ci saranno delle difficoltà, ma fanno parte del gioco».

Una rivoluzione annunciata in sede di mercato, ma cosa deve migliorare sul campo il Cittadella e dove deve migliorare anche lei mister Gorini? «Personalmente devo incidere di più, cercando di essere maggiormente pressante con i giocatori - soprattutto con i nuovi - su quello che voglio da loro. Dobbiamo ancora fare tanto, cercando di crescere in termini di aggressività e quando abbiamo la palla. Con il lavoro ci arriveremo, ma vincere partite ufficiali ci può dare ancora più autostima».

Come si affronta una squadra come l'Empoli? «Guardando le amichevoli, l'Empoli propone un 4-2-3-1, cambiando un po' il modo di giocare. Baldanzi fa la differenza ovunque. Ha fatto molto bene nel mondiale under 20 ed è uno tanti giocatori di qualità nel reparto avanzato empolese. Sono organizzati e compatti, reduci da una grande stagione. Non sarà semplice affrontarli, ma sono ottimista e voglio passare il turno. L'obiettivo non cambia, perché vogliamo mettere in difficoltà chiunque affronteremo».

A livello tattico, con gli innesti dei veloci Tessiore e Cassano, vedremo un Citta ancora più verticale? «Talvolta siamo ancora troppo frenetici. Tutto il nostro lavoro di aggressione e pressione, nel momento in cui siamo in possesso e regaliamo la palla agli avversari, va in fumo. C'è da migliorare nella gestione della palla».

C'è un reparto in cui ritiene di dover lavorare maggiormente? «Un po' ovunque. In ritiro abbiamo iniziato a lavorare molto sulla linea difensiva. Stiamo ripetendo i meccanismi difensivi ogni allenamento, ma è su tutti i reparti in cui dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare di più rispetto al passato, ma ben venga se c'è entusiasmo e voglia di imparare».

Kornvig parte dal 1'? In avanti cosa vedremo contro l'Empoli? «Sono dubbi che voglio togliermi nelle prossime ore. Voglio equilibrio in campo, ergo anche nella gestione degli attaccanti. Dietro ogni scelta ci sono mille ragionamenti. Kornvig è un opzione che tengo in considerazione».

I nuovi come i stanno ambientando? Pandolfi come sta? «Anche Pandolfi è arrivato molto motivato e con grande fame. Ambientarsi a Cittadella è semplice, c'è una "Vecchia Guardia" che aiuta nell'inserimento dei nuovi e lo staff che aiuta. Kornvig ancora non parla bene l'italiano, ma lo capisce. Sicuramente può essere uno stimolo per tutti a migliorare il nostro inglese. Pandolfi è una seconda punta, di buona gamba e tecnica. Devo scoprirlo meglio e farmi un'idea».