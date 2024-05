Mister Gorini: «Ho un debito di riconoscenza infinito per il Cittadella e vorrei ripagarlo»

Salvezza praticamente mai in discussione, sogno playoff cullato ed accarezzato fino a 180' dalla fine. Per Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, è stata una stagione da bicchiere mezzo pieno, come riconosce alla festa di fine stagione della squadra a "La Casa dei Gelsi": «Se mi avessero detto ad inizio campionato che avrei festeggiato la salvezza con tre giornate d'anticipo e lottato per i playoff fino alla penultima gara, ci ci avrei messo la firma con il sangue», afferma il tecnico granata. «Dobbiamo essere contenti di questa stagione perché anche l'anno prossimo siamo in Serie B, abbiamo raggiunto l'obiettivo principale in anticipo e ci siamo giocati la possibilità di accedere in post season. Se non ci siamo arrivati, qualche demerito c'è. Dagli errori dobbiamo cercare di ripartire. Per come si è sviluppato il campionato, un po' di amaro in bocca resta. Penso sia normale se vuoi essere ambizioso. Abbiamo cercato una spiegazione alle 8 sconfitte di fila, ma non ci siamo riusciti. È un tema prettamente inconscio, anche se gli insuccessi portano sempre insicurezza, meno spensieratezza. La differenza tra andata e ritorno? Dopo quel filotto, abbiamo giocato qualche gara con il freno a mano tirato. Ho fatto il calciatore, so che in certi momenti la palla scotta un po' di più e rischi di meno perché hai paura di sbagliare».



Un gruppo che merita fiducia secondo il tecnico granata: «C'è da fare riflessioni e analisi, ma non credo ci sia tanto da mettere dentro in rosa. Poi dipende sempre dalle richieste che arrivano dal mercato. Bisogna ripartire da chi ha stimoli e voglia di mangiare l'erba, un po' come è stato ad inizio campionato. Dopo la rivoluzione dello scorso anno sono arrivati giocatori di grande potenziale, ancora inespresso e di grande fame. Chi arriverà qui o resterà dovrà ripartire da questi capisaldi, non può essere altrimenti a Cittadella. Come si riparte con l'entusiasmo di inizio anno? Azzerando tutto, ricordando quanto di buono fatto sino alla gara con il Palermo. Quando si gioca da Cittadella vinciamo con chiunque. Mi viene in mente la vittoria di Marassi o del Barbera. Non ci dobbiamo porre limiti, ma dobbiamo restare noi stessi. Nell'arco del girone di ritorno non è stato così, ergo dobbiamo fare qualcosa in più. Le parole di Marchetti? Fanno piacere e ringrazio. Sono qui da 15 anni e con il direttore Marchetti abbiamo trascorso una vita insieme. Mi danno stimoli e voglia di ripartire, contraccambiando la stima che c'è. Devo riuscire a trasmettere questa carica anche ai giocatori, coinvolgendoli tutti. Per me restare qui è fondamentale. Come tecnico sono nato e cresciuto qui, ho un debito di riconoscenza infinito per il Cittadella e vorrei ripagarlo in panchina, raggiungendo risultati più importanti. Sicuramente ho dato tutto me stesso, sempre. Ho fatto errori, come tutti, ma dal punto di vista della dedizione non ho mai fatto mancare nulla a questa piazza. Quando mi incontrerò con il direttore Marchetti? Ora serve staccare la testa e dedicarmi un po' alla famiglia. I playoff? Il cuore mi porta dire Venezia, ma Sampdoria e Catanzaro sono due mine vaganti e stanno molto bene entrambe».