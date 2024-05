Cittadella, mister Gorini: «Spiace tornare a casa senza punti, soprattutto perché il gol è stato viziato da due falli»

Una sconfitta all'ultimo secondo che mette una pietra sopra le ambizioni playoff del Cittadella? Edoardo Gorini nel post partita contro il Como può abbracciare la salvezza matematica, ma non nasconde l'amarezza per l'epilogo rocambolesca del Sinigaglia, oltre le oggettive difficoltà nella rincorsa agli spareggi promozione: «Il commento sulla gara è molto sintetico e semplice: meritavamo di vincere ed abbiamo perso al 94' con un gol viziato su fallo netto ai danni di Carriero. Solitamente non mi lamento, ma gli episodi fanno la differenza in tutte le gare. In occasione della rete di Goldaniga c'è un fallo su Vita al limite dell'area prima del corner e poi su Carriero in mischia viene preso per il collo prima di prendere palla. Barba, che ha spinto Carriero, è quello che rimette il pallone in mezzo per il colpo di testa di Nsame da cui nasce il tap decisivo di Goldaniga. La sintesi è evidente e chiara. Faccio i complimenti alla mia squadra, probabilmente abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, fa male uscire da Como senza nemmeno un punto dopo una gara, al netto delle occasioni da gol, in cui meritavamo i 3 punti. L'atteggiamento per noi è fondamentale e l'abbiamo dimostrato. Se abbiamo quello giusto possiamo vincere con chiunque. Nel girone d'andata l'abbiamo messo in campo più spesso, nel ritorno talvolta l'abbiamo avuto un po' meno, a Como l'abbiamo ritrovato. Spiace tornare a casa senza punti da Como, soprattutto perché il gol è stato viziato da un fallo. C'è il VAR, a cosa serve mi chiedo. Abbiamo preparato bene la sfida, poi l'amarezza è tornare a casa senza niente. Per fortuna domenica c'è un'altra gara. Cassano? Sta bene, ma domenica abbiamo un'altra partita. Ho fatto queste scelte perché mi sembravano le migliori per questa partita. Pittarello? È un giocatore che si è immedesimato nello spirito della squadra. Lui lotta e dà sempre tutto. Il gol è più che meritato. Peccato non sia stato quello della vittoria, sarebbe stato meglio per lui e per noi. Noi dobbiamo essere sempre questi, non possiamo pensare di giocare di fino e con l'atteggiamento giusto vengono fuori le nostre qualità. Per grande parte del campionato sono venute fuori le nostre qualità, quando non lo abbiamo fatto sono arrivate le sconfitte. Il Como? È una squadra forte, ma l'abbiamo messa sotto in una gara importante e non siamo da meno di loro. Oggi meritava di vincere il Cittadella»