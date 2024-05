Cittadella, mister Gorini: «Dispiace per il risultato, probabilmente non avevamo la testa giusta»

Il Cittadella chiude la stagione con una sconfitta sul campo della Cremonese. Edoardo Gorini nel post partita non può sorridere: «Un gol credo che ce lo saremmo meritati. Dispiace per i primi 45', abbiamo subito gol troppo facilmente. In fase finalizzativa abbiamo faticato nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto qualche cambio e abbiamo fatto la partita che speravo di fare fin dall’inizio. Se lasci tanti spazi a squadre come la Cremonese, ti fanno gol. Dispiace chiudere un campionato così, ma probabilmente la testa non era quella giusta. Sicuramente ci sono molte recriminazioni per come si è sviluppato il campionato. Avevamo fatto tantissimi punti fino alla prima di ritorno. Malgrado le 8 sconfitte, a un certo punto, stavamo raggiungendo lo stesso i playoff. Non siamo stati bravi a dare seguito al bel girone d’andata. Cecchetto? Era alla prima partita dell’anno, poi è uscito per un problema muscolare. Rizza ha già fatto altre gare, non ha avuto una grandissima giornata ma abbiamo giovani interessanti. Ha esordito anche Djibril, classe 2006: mi sembrava giusto dare spazio a chi ha fatto meno, ma che si allena a mille all’ora. Dispiace per il risultato, ma per loro è comunque una giornata da ricordare. Spero sia l’inizio di una carriera importante».