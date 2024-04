Cittadella, mister Gorini: «Certo che ci crediamo nei playoff, ma dobbiamo fare bottino pieno contro la Feralpisalò»

Un pareggio che avvicina la fatidica quota 45 e in fin dei conti accontenta anche il Cittadella, sempre in bilico tra voglia di spiccare il volo in zona playoff e la dura realtà del mantenimento delle categoria. Edoardo Gorini analizza il post partita contro il Südtirol: «È stato un pareggio giusto. Credo sia stata una bella partita, con occasioni da una parte e dall'altra. Siamo partiti molto bene e credo nel primo tempo meritassimo di segnare. Nella ripresa siamo un po' calati e ci siamo abbassati. Non abbiamo rischiato tanto, anche se il Südtirol ha avuto qualche occasione importante. È un pari che significa continuità di risultati e dopo il brutto periodo tra gennaio e febbraio è importante non perdere. La settimana prossima contro la FeralpiSalò dobbiamo fare bottino pieno per mettere da parte il discorso salvezza e ambire magari a qualcosa in più. Se aspiriamo al salto di qualità verso i playoff? Certo che ci credo, siamo venuti a Bolzano per vincere, ma non è semplice. Abbiamo fatto un grande primo tempo e nel secondo ci siamo difesi un po' di più. Il Südtirol è solido e tosto, questo pari è un buon risultato. Certo che ci crediamo nei playoff nel momento in cui siamo a + 8 dai playout e -1 dall'ottavo posto. Le prestazioni di Angeli e Sottini? Entrambi hanno fatto una grande partita, soprattutto Sottini. Era al debutto da titolare ed ha dimostrato di esserci, un bel messaggio per chi ha giocato meno. È sempre stato in silenzio in queste giornate ed ha sfruttato al meglio la sua occasione da titolare. Ora deve confermarsi. Le chance per andare in gol le abbiamo create, soprattutto nel primo tempo, ma non si può pensare di crearne 15 a partita. La difesa a 3 l'abbiamo adottata per essere un po' più solidi e in effetti ce l'ha data. Poi in avanti possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Branca? Credo sia uscito solo per un crampo».