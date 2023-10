Cittadella, mister Gorini: «Dispiace pareggiare così, Cassano ha il gol nel sangue»

Un pareggio contro la Ternana che lascia parecchio amaro in bocca al Cittadella di mister Gorini. Ecco le dichiarazioni del tecnico granata in conferenza stampa: «Il rammarico della sfida è non averla chiusa nei primi 60'-70' e poi gli episodi possono cambiare lo svolgimento delle partite. Meritavamo almeno due gol di scarto, poi può succedere di tutto, come abbiamo visto la scorsa settimana contro il Lecco. Il calcio è così. Teniamoci quanto di buono abbiamo fatto per 70' e mettiamoci in testa di chiudere le partite prima».

Nella ripresa è diminuita l'intensità della squadra. «Ci siamo abbassati troppo. Oggi faceva molto caldo e tanti cambi sono stati forzati per giocatori in difficoltà fisica. Probabilmente potevamo fare meglio, tenendo alta l'intensità ed un pizzico in più la palla tra i piedi. Finché l'abbiamo fatto, non c'è stata partita, ma talvolta i cambi possono fare fatica a trovare le distanze in campo. Spiace per questo pari, perché rispetto al Lecco abbiamo giocato meglio, facendo un'ottima partita. Meritavamo di vincere, ma abbiamo anche rischiato di perdere. É il bello del calcio. In occasione del gol, Danzi sono sicuro che voleva fare meglio, anche perché il rimpallo è stato veloce ed improvviso. Sorensen è stato bravo a fare il gol. Dovevamo chiudere prima la partita».

Una gara cambiata sul giallo di Branca. «É un giocatore d'esperienza e secondo me queste ammonizione deve evitarle. Conosciamo il suo carattere, non vuole mai perdere ed è sempre aggressivo. Anche lui fisicamente non ce la faceva più a causa del caldo e dopo aver corso molto. Ora entra in diffida, era un giallo evitabile».

Claudio Cassano è un vero gioiello. «É un talento, ha qualità per fare bene. É intelligente, ha saputo aspettare il suo turno e sta imparando. Deve migliorare, ma quando ha la palla sa cosa fare. Ha preso una traversa oggi, ha segnato 2 gol in questa stagione, ha preso il palo a Bari. Il gol ce l'ha nel sangue. Ora deve essere bravo a restare sul pezzo, desiderando il miglioramento personale».

Una sosta che arriva al momento giusto. «In due partite in casa abbiamo fatto 4 punti. Chiaro, potevano essere 6, ma con il Lecco non so quanto abbiamo meritato la vittoria. Alla fine le cose si equilibrano. Al termine di una prestazione come quella contro la Ternana, il pari lascia l'amaro in bocca. Quando giochi così, si dovrebbe vincere. Teniamoci stretto quanto di buono abbiamo fatto sino ad oggi».