Cittadella, mister Gorini diventa papà di Alessandro!

Fiocco azzurro in casa Cittadella. Nella serata di giovedì è nato il piccolo Alessandro, primogenito di mister Edoardo Gorini e la sua compagna Beatrice. Dopo il pari al Ceravolo di Catanzaro, sono giorni indimenticabili per il tecnico granata ricchi di gioie immense. A questo punto manca la ciliegina sulla torta: festeggiare 3 punti domenica alle 16.15 contro il Lecco dell'ex Crociata, per l'ottava giornata di campionato.