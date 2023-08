Cittadella, mister Gorini: «Spero gli infortuni di Baldini ed Angeli non siano nulla di grave»

Ritiro terminato a Lavarone senza infortuni, discesa dolce verso Cittadella e pit stop a San Martino di Lupari per l'ultimo test match contro la Luparense, prima dell'Empoli in Coppa Italia. Sembra un sabato qualunque, un sabato cittadelliano, da godere al meglio. Tutto scorre perfetto per Gorini, fino al minuto 3' del primo tempo, quando Baldini dopo la rete del vantaggio, si tocca vistosamente la coscia destra e chiede subito il cambio. Passa un'oretta scarsa ed Angeli in un contrasto in mezzo al campo, cade malamente sulla spalla destra e dopo pochi minuti viene spedito immediatamente al Pronto Soccorso di Cittadella per accertamenti. Da sabato qualunque a sabato con il fiato in sospeso, il passo è breve, come riconosce Gorini nel post gara: «Pensare che abbiamo fatto bene il ritiro senza infortuni», sospira il tecnico granata, concentrandosi poi sui singoli. «Baldini, probabilmente, è uno stiramento. Lunedì avrà gli esami, mentre Angeli non lo so. È andato subito al Pronto Soccorso, ma sembra un problema alla clavicola. Speriamo sia una lussazione e non una frattura. Perdiamo due giocatori importanti. Eravamo stati molto attenti in ritiro nel dosaggio delle forze, nella gestione dei recuperi. Non ci volevano proprio queste due perdite».

E dire che l'amichevole contro la Luparense ha dato indicazioni positive. «C'è grande entusiasmo e voglia di cominciare bene, al tempo stesso c'è tanto da lavorare. Sono tre settimane che lavoriamo assieme, ma sono cambiati tanti calciatori. Un po' di tempo in più per inserirli ci vorrebbe, ma non ce l'abbiamo. I concetti, comunque, mi sembra siano entrati. Dovremo insistere nelle prossime 2 settimane per arrivare pronti ad Empoli e alla prima contro la Reggiana».

La formazione vista all'inizio contro i Lupi è una prova generale di quella che vedremo ad Empoli? «Volevo alzare i minutaggi di qualche giocatore. Siamo in tanti, non è semplice far giocare tutti. In ritiro abbiamo svolto un buon lavoro, contro la Luparense volevo vedere determinate cose e sono rimasto soddisfatto di quanto visto. Le assenze di Danzi e Sottini? Hanno avuto qualche problemino fisico in ritiro ed abbiamo preferito tenerli a riposo».

Come vede i due nuovi arrivi, Kornvig e Cassano? «Cassano è appena arrivato, prima di questi ultimi giorni l'avevo visto solo in video. Contro la Luparense mi ha fatto una grande impressione, entrando bene. È giocatore molto tecnico, bravo tra le linee. È un giocatore importante, perché chi è bravo nell'1 contro 1 è quello che ci vuole contro le difese più chiuse. Lui può giocare seconda punta come dietro i due attaccanti, anche se a mio avviso sulla trequarti ha più spazio per rendere al meglio. Kornvig ha fatto solo 7 giorni di allenamenti con noi, ha caratteristiche diverse. È un giocatore fisico, con una buona tecnica. Anche lui deve inserirsi nei meccanismi di squadra, ma sono soddisfatto di lui».

Dal mercato, si aspetta ancora qualche intervento? «Ci stiamo confrontando con il direttore Marchetti per cpaire prima dell'inizio del campionato se è il caso di completare o meno. Speriamo gli infortuni di Baldini ed Angeli non siano nulla di grave, altrimenti siamo costretti ad intervenire di nuovo. Poi c'è da dire che siamo in 31 in rosa. Non pochi».

Prossima settimana con la Coppa Italia si inizia a fare sul serio. Il programma della settimana? «I ragazzi hanno lavorato bene in ritiro e torneranno ad allenarsi martedì. C'è bisogno di meritato riposo mentale dopo 3 settimane molto intense. Anche se abbiamo un giorno in meno per preparare la sfida del Castellani, preferisco far recuperare i ragazzi e poi andarcela a giocare al meglio ad Empoli. Nella settimana pre partita avremo carichi diversi rispetto gli ultimi giorni. Poi in pianura fa più caldo rispetto alla montagna».