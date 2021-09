Cittadella, mister Gorini: "L'atteggiamento non cambia anche in trasferta"

Tempo di rientro in campo per il Cittadella di Edoardo Gorini. Da domani al 2 ottobre, cinque gare in poco meno di 20 giorni. Si parte allo Zini di Cremona contro la Cremonese, per la 3°giornata di campionato. Mister Gorini tratteggia così la gara contro i grigiorossi: "Secondo me sono una delle favorite perché ha una batteria d'attaccanti davvero importante con Gaetano, Baez, Vido, Strizzolo, Zanimacchia e ovviamente Di Carmine".

Granta rispettosi, ma non per questo vittima sacrificale, forti dei 6 punti conquistati in due gare tra Vicenza e Crotone: "L'atteggiamento della squadra sarà lo stesso delle ultime gare anche se giocheremo in trasferta contro un avversario forte reduce da un anno di lavoro e che può ambire alle posizioni alte di classifica."

Sulla situazione in infermeria, tutto fluido. O quasi: "Non ci sarà Tavernelli per un problema al collo e Mattioli che aveva dei punti di sutura dopo l'amichevole con l'Adriese, per il resto ho tutti a disposizione."