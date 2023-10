Cittadella, mister Gorini: «Martedì in Coppa Italia a caccia di rivincite. Camplone? Non mi sono piaciute le sue scelte...»

Dopo la Ternana, i minuti fatali sono nuovamente decisivi, in negativo, per il Cittadella, che con la Cremonese ha lasciato un punto di importanza capitale in questa fase del campinato. Invece è arrivata la seconda sconfitta di fila, con un punto fatto in tre partite. In conferenza stampa post Cremonese, Edoardo Gorini analizza con schiettezza e lucidità: «Abbiamo fatto la partita che era stata preparata, a parte i primi venti minuti dove non riuscivamo a mantenere le distanze. Ci abbiamo messo aggressività, abbiamo recuperato tanti palloni nella metà campo. Potevamo far meglio, sicuramente, negli ultimi metri», riconosce il Goro, decisamente rabbuiato per aver visto un Cittadella in grado di giocarsela al cospetto di un'avversaria forte e attrezzata come quella di Stroppa: «É chiaro che dispiace perdere una partita così, che avevi rimediato, incassando il secondo gol al 93'. Ti lascia tanto amaro in bocca». I cambi, ancora una volta, hanno fatto la differenza, tanto nel bene quanto nel male: «Sappiamo che la Cremonese ha una rosa molto ampia, di qualità, per i nostri non è stato facile entrare in partita in corso, quando stai subendo, e trovare le misure giuste. Abbiamo preso gol perché eravamo stanchi, Carissoni non è riuscito ad accorciare, poi in mezzo all'area probabilmente abbiamo perso la marcatura, mi dovrò rivedere l'episodio. Quando concedi mezza palla a Coda o Vazquez, il gol è sempre dietro l'angolo». Al netto della prestazione, il Cittadella è ad un bivio: migliorare sull'aspetto della concetrazione. «Prima prendiamo gol all'inizio, adesso nel finale. Il problema è che prendiamo sempre gol, è vero, che sia all'inizio o nel finale, ma ai ragazzi non posso dire niente. Hanno messo il cuore e l'anima, hanno sputato sangue, il pareggio era meritato per quanto messo in campo. Devi accettare la sconfitta, ma non doveva finire così». Adesso il secondo round con la Cremonese, in Coppa Italia: «Andremo là con grande spirito di rivincita, spirito da Cittadella, quello che ci ha permesso di recuperare lo svantaggio con la Cremonese. Abbiamo l'occasione di riprenderci la rivincita, dobbiamo recuperare le energie per andare a Cremona e puntare a superare il turno». L'ultimo pensiero sull'arbitro: «Non mi è piaciuto nelle scelte, diciamo che ha avuto una serata decisamente sfortunata».