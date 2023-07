Cittadella, mister Gorini «Mercato? Ci saranno sicuramente novità in entrata ed uscita»

Dopo le 20 reti della prima sgambata stagionale, mister Gorini, tecnico del Cittadella, non si fa prendere dall'entusiasmo e predica calma in vista dei prossimi giorni di ritiro

Mister Gorini, difficile trovare grosse indicazioni dopo una partita simile. Una cosa è certa, c'è tanta voglia in seno alla rosa. «Abbiamo fatto una buona sgambata, cercando di mettere in pratica quel poco che abbiamo provato al Tombolato nei giorni scorsi. Vedo tanta voglia ed applicazione. L'avversario era quello che era, ma era importante a livello mentale focalizzarci sulle nostre caratteristiche. Sono soddisfatto. I 7-8 giorni a Cittadella ci sono serviti per arrivare pronti in ritiro. C'è tanto entusiasmo, dobbiamo essere bravi a mantenerlo. Siamo sulla buona strada in questo inizio»:

I nuovi come li hai visti? «Tutti contenti e motivati. Non può essere altrimenti! Vedo grande applicazione e voglia di imparare, mettendosi in careggiata fin da subito»:

Il clima a Lavarone è caldo? «Si sta da Dio a livello climatico. C'è il sole, ma si lavora bene»:

Le prossime amichevoli sono cinque, compresa quella contro la Luparense appena scesi da Lavarone il 5 agosto. «Rispetto all'anno scorso, che avevamo pianificato due partite in due giorni, quest'anno abbiamo preferito spalmare. Mercoledì abbiamo il Bozner, poi venerdì il Trento e domenica il Lecce. Abbiamo fatto questo per evitare che i nostri giocatori si facciano male, aspetto fondamentale in questo momento»:

Antonucci non è salito in ritiro. Il discorso è chiuso con il Cittadella? «Credo di si. L'ho salutato e sono contento per lui. Si è messo in discussione e poi credo sia un passo necessario per la sua crescita. Credo sarà sempre grato - e tifoso - del Cittadella. Questa maglia l'ha rilanciato. Gli auguro ogni fortuna possibile e spero nelle partite contro di noi non giochi (ride in quest'ultima frase ndr)»:

Kastrati non ha giocato, tutto ok? «Ha finito più tardi rispetto ai suoi compagni, causa convocazione in nazionale. Abbiamo preferito fargli fare lavoro a parte su indicazione di Pierobon»:

Da Enrico Baldini si possono trarre buone indicazioni? «Ha sentito sensazioni positive e nessun fastidio al ginocchio. Magari all'inizio ha avuto qualche difficoltà, ma è normale perché è la prima partita. Va bene così. Nei contrasti è andato abbastanza deciso»:

Ti aspetti nuovi arrivi in ritiro? «Sicuramente c'è ancora qualcosa da fare. Con il direttore Marchetti ci confronteremo giorno per giorno e vedremo chi arriverà ed andrà via. Iniziamo ad essere un po' tanti e ci saranno sicuramente novità. Prima completiamo la rosa, meglio è. Così possiamo lavorare tutti allineati».

Asensio è in ritiro a Lavarone? «Si, è qui con noi. Ieri ha avuto un affaticamento ed abbiamo preferito non forzarlo».