Cittadella, mister Gorini: «Partiti con il piede giusto, teniamo alta l'attenzione»

Per mister Gorini questo pomeriggio sarà stato un deja-vù. O una storia già vissuta. 12 agosto 2018-12 agosto 2023. Cambiano gli interpreti, cambiano i ruoli, ma il risultato non cambia. Alla fine ai 16esimi di finale di Coppa Italia ci va sempre il Cittadella. Sia con Gorini come vice, come cinque anni fa, sia come capo allenatore come il 12 agosto 2023. Queste le dichiarazioni di mister Gorini nel post gara al Castellani.

Il Cittadella passa il turno ad Empoli dopo una grande rimonta nella ripresa. Che cosa ha fatto la differenza? «Forse la condizione fisica, la sensazione era quella dal campo. Spesso abbiamo dettato i ritmi del gioco e siamo stati aggressivi. Abbiamo mantenuto fede a quello che ci eravamo preposti. Voglio fare un plauso ai ragazzi, perché non era facile rimediare una partita contro una squadra forte come l'Empoli. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra di categoria superiore. Ci sono tanti motivi per essere contenti, ma è solo la prima partita. Eravamo curiosi di vedere all'opera i nuovi arrivati e sono soddisfatto. Adesso dobbiamo lavorare e rivolgere la mente alla Reggiana».

Crede che la differenza l'ha fatta la determinazione messa in campo dai suoi giocatori? «Il Cittadella deve vivere di determinazione, grandi motivazione ed entusiasmo. Fa piacere che i ragazzi l'abbiano capito e messo in campo. Questo aspetto mi lascia molto soddisfatto. Bene partire con il piede giusto, perché fornisce credibilità a quello che proponiamo. I chilometri da percorrere sono ancora tanti, ma siamo soddisfatti di avere passato il turno».

Che campionato si aspetta il Cittadella? «Sarà tosto, ma vogliamo migliorare quanto fatto l'anno scorso. Dobbiamo essere umili ed equilibrati. Non siamo diventati il Real Madrid! Abbiamo vinto in casa dell'Empoli, una squadra di serie A: va bene l'entusiasmo, ma non dobbiamo calare l'attenzione».