Cittadella, mister Gorini: «Prendere tre gol così fa girare le palle»

Sessanta minuti di buon Cittadella, soprattutto dal punto di vista tattico, e poi trenta minuti di fatica finale, complici i carichi di lavoro importanti di questi giorni a Lavarone. Mister Gorini non fa drammi dopo la sconfitta contro il Lecce, consapevole che bisogna alzare il livello nelle prossime settimane. «C'è tanto da lavorare, ma finché abbiamo tenuta alta l'intesità la squadra mi è piaciuta», sottolinea l'allenatore del Cittadella a Lavarone. «Sono contento dell'atteggiamento che ho visto per trequarti della gara. Certo, prendere 3 gol nel finale mi fa girare le palle. Rispetto al Trento abbiamo fatto un passo in avanti. Ci sono tanti nuovi e dobbiamo lavorare, mettendo giù la testa e farci pronti per la Coppa Italia contro l'Empoli».

Mister, in avanti cosa serve a questa squadra per essere più pungente? «Bella domanda. Con il direttore Marchetti ci confrontiamo e cerchiamo di capire quali sono le scelte migliori. I giocatori in questa fase sono stanchi e parlando di singoli Baldini deve acquisire minutaggio, quindi dobbbiamo lavorare tanto. Contro il Lecce ho visto un passo in avanti in termini di aggressività ed intensità».

Come hai visto la coppia difensiva Angeli-Pavan? «Fino al primo gol subito, abbiamo fatto le cose come dovevamo fare. Il Lecce è probabilmente più in condizione di noi, ma oggi abbiamo portato il minutaggio nelle gambe di alcuni giocatori a 60'-65'. Dobbiamo crescere, magari non troppo lentamente».

I sincronismi tra "vecchi" e "nuovi" procedono bene? «Per capire bene i nostri concetti, ci vuole un po' di tempo. Molti sono giovani e non erano abituati a fare un certo tipo di lavoro. I vecchi li stanno aiutando e con il lavoro cresceranno».

Cosa ti porti a casa da questo test match? «Un miglioramento nell'atteggiamento, nella concentrazione e nell'intensità rispetto al Trento. Gli ultimi 20' non mi sono piaciuti, in tutti e tre i gol potevamo fare sicuramente qualcosa in più»