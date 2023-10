Cittadella, mister Gorini: «Tessiore out per 2 settimane, andiamo a Pisa a prenderci i punti persi con la Ternana»

Una sosta decisamente nefasta per il Cittadella, che in un sol colpo perde Tessiore per due settimane, nuovamente Baldini per problemi fisici e conferma il pit stop per Frare, Cecchetto e Sottini. Un bollettino dall'infermeria decisamente poco positivo, in vista della trasferta del Cittadella a Pisa, valida per la decima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni di Gorini in conferenza stampa pre partenza.

Le ultime dal campo. «Questa sosta ci fa perdere qualche giocatore. Tessiore ha avuto un problema muscolare, un lieve stiramento. Sui tempi di recupero almeno due settimane. Poi sono out i soliti Cecchetto, Frare, Sottini e Baldini. Peccato, perché la prima settimana di pausa avevamo cercato di recuperare più giocatori possibili. Mastrantonio dal 1'? Può essere un'idea. La squadra partita contro la Ternana ha fatto bene, ma devo valutare le condizioni degli interpreti. Non è detto che mantenga la stessa formazione».

Focus su Negro, nuovo acquisto per la difesa. «Negro sta bene e lo convoco per Pisa. È un ottimo giocatore, che ci piaceva da tempo e che ci aiuterà a completare un reparto in cui mancano da inizio stagione due giocatori come Sottini e Cecchetto».

Il ritorno sul campo della svolta salvezza dello scorso anno, l'Arena Garibaldi di Pisa. «La squadra l'ho vista bene in queste settimane. Il Pisa è una delle favorite del campionato, al netto delle defezioni importanti. Affrontiamo una squadra che gioca bene a calcio, magari in un momento non semplice della sua stagione, ma il Cittadella deve essere bravo ad enfatizzare i limiti dei toscani».

Un Pisa che fatica a fare punti in casa. «Dal punto di vista tattico mi immagino una squadra che costruisce da dietro, che cerca la superiorità numerica con le qualità tecniche dei suoi giocatori. Sul rendimento interno posso ipotizzare che sentono la pressione del pubblico, ma solitamente i tifosi del Pisa sono caldi ed aiutano la squadra».

Palle inattive molto importanti nella sfida di domani. «Probabilmente si. Non è un caso se il 30% dei gol in Serie B arrivano da situazioni da fermo. Vanno curate sempre con grande dettaglio. Il Pisa ha una buona fisicità, con calciatori di buon piede come Veloso e Barberis. Sono bravi sui piazzati, ergo servirà maggiore attenzione in queste situazioni».

Si prospetta una sfida molto aperta in Toscana. «Contro il Pisa sarà importante la voglia di osare. Al Tombolato con la Ternana l'abbiamo fatto di più rispetto le gare precedenti, dobbiamo ripeterci su quella lunghezza d'onda. La rabbia per il pari con gli umbri deve esserci. Abbiamo lasciato due punti per strada che pesano, dopo una sfida in cui meritavamo di vincere. Serve andare a Pisa con la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. La classifica? Troppo presto per guardarla, tirerò le somme più avanti».

Davanti si prosegue con Maistrello dall'inizio. «Lo vedo meglio sicuramente. É un giocatore "pesante" che richiede più tempo per entrare in condizione. Con la Ternana ha fatto bene e poteva fare più di un gol».

Extra-campo, la Festa con i Tifosi ha unito l'ambiente. «Mi ha fatto piacere esserci, soprattutto per l'entusiasmo che stiamo creando con i nostri supporter. Ho la sensazione che la salvezza dello scorso anno all'ultimo secondo abbia risvegliato più voglia di Cittadella rispetto alla finale playoff persa con il Venezia del 2021. I tifosi ci hanno aiutato l'anno scorso, in tanti momenti difficili. Quest'anno siamo partiti meglio e siamo una squadra che non molla, aspetto che la gente apprezza tanto e che chiedo in primis ai miei giocatori in ogni partita».