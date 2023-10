Cittadella, Nicola Pavan: «Sarebbe un bel regalo giocare gli ottavi di Coppa all'Olimpico»

Il primo round è andato alla Cremonese, ma c'è ancora la Coppa Italia, che non ribalterà le sorti del match di campionato, ma può regalare - in caso di passaggio del turno - una vetrina di prestigio agli ottavi di finale contro la Roma. «Sarebbe un bel regalo l'Olimpico, non capita tutti i giorni di giocare in uno stadio del genere. Ci sarà da lottare per quest'obiettivo», riconosce Nicola Pavan, sei stagioni al Cittadella, memoria storica del gruppo. Insomma, spazio per amarezze post sconfitta contro gli uomini di Stroppa è meglio non concepirlo, anche se questo mancato pari è difficile da metabolizzare. «Con la Cremonese avevamo rimesso in piedi la partita meritatamente, ma la beffa finale ha vanificato tutto», conferma il centrocampista granata. Di certo il tema della concetrazione, tanto in tema di approccio alla partita o gestione dei finali, è sempre un tema di stretta attualità in casa granata. «Non se sia una cosa facilmente allenabile la lucidità. La Cremonese ha giocato bene, ci ha fatto correre. In quei frangenti non è semplice essere lucidi».

Dopo la Ternana, un altro gol subito al novantesimo. Come si parla alla squadra dopo due partite così e con un punto in tre partite? «Dobbiamo cercare di essere obiettivi ed analizzare le situazioni in cui abbiamo subito gol. Ora c'è poco tempo per rimuginare, perché domani giochiamo di nuovo contro di loro. Rispetto a Pisa siamo migliorati in termini di prestazione, dobbiamo ripartire da qui. Nei minuti finali in cui sale la stanchezza serve essere maggiormente lucidi, limando le disattenzioni, cercando di essere più maliziosi».

A proposito di malizia, tu da centrale ne stai acquisendo tanta e sei diventato imprescindibile per Gorini. «Diciamo che sto provando ad acquisire tanta malizia, anche se so che non è facile diventare difensore nel giro di pochi mesi. L'impegno c'è tutto. Non mi sento imprescindibile, perché a Cittadella siamo tutti utili, nessuno indispensabile. La nostra forza è il gruppo. Sicuramente sono felice di giocare così tanto, perché accellero i tempi di apprendimento nel ruolo».

Diciamo che ti stai adattando molto velocemente, come in occasione della chiusura di tacco su Coda nella ripresa. «Era un'azione di rimessa della Cremonese, stavo correndo verso la mia porta. Non avevo il corpo ben posizionato e quel tacco è stato puro istinto. Diciamo che è andata molto bene».

Perticone, che di centrali difensivi se ne intende, ha subito detto "Pavan è un centrale nato". Che cosa rispondi a questi attestati di stima? «Romano (Perticone ndr.) è un amico, è stato anche il primo a credere fortemente in me in questo ruolo. Fin dai primi allenamenti mi istruiva nei movimenti e mi ha sempre spronato a farcela».

E quale ruolo senti più tuo tra il centrocampista e il difensore? «Oramai mi sento un difensore, mi sono adattato. Se fossi su Fifa 99 o al Fantacalcio Mantra sarei un Dc/M, un ruolo che nemmeno esiste».

Al Cittadella ora aspetta una settimana intensa. Prima Cremona, poi di nuovo in casa con il Brescia. «Allo Zini andiamo con grande voglia di rivincita e poi ci concentreremo sul Brescia, squadra compatta e difficile da affrontare. Ci sarà bisogno di tutti in queste settimane. Di solito è un valore aggiunto per il Cittadella, cercheremo che sia così anche questa volta».