Cittadella, Nicola Pavan: «Le prossime 4 partite dobbiamo viverle leggeri. I playoff? Dipende tutto da noi...»

Finalmente anche dallo spogliatoio del Cittadella uno dei leader come Nicola Pavan lo riconosce: «Non vorrei gufarmela, anche perchè la matematica non è ancora dalla nostra, ma con 44 punti dovremmo essere apposto con la salvezza. Se ci salviamo matematicamente la prossima giornata significa che abbiamo fatto risultato e possiamo pensare di fare i playoff, se non vinciamo significa che perdiamo anche il treno per l'off season. È tutto consequenziale. Le prossime quattro partite dobbiamo viverle bene, con la libertà mentale di giocare serenamente. Affronteremo delle compagini in lotta per i loro obiettivi e non saranno facili. Al tempo stesso con un pizzico di serenità in più possiamo fare bene, con un obiettivo importante che ci deve dare motivazioni. Tutto dipende da noi: se facciamo risultato in più partite difficilmente restiamo fuori dalla zona playoff, a meno di exploit di altre compagini che in questa stagione non ci sono ancora stati». Una dichiarazione di intenti a tutto tondo quella del forte centrale difensivo granata, anche dopo un pareggio senza reti come quello contro il Südtirol: «A Bolzano è stata una bella partita, con occasioni da ambo le parti e giocata bene da entrambe le squadra. Non prendere è un fattore positivo perché la base da cui partire. Se non prendi gol è facile tornare a casa almeno con un punto. I sei 0-0 della giornata di sabato sono la dimostrazione di quanto i risultati ora pesino. Una sconfitta rischia di compromettere tutto. Prendiamo la nostra sfida a Bolzano. Nel primo tempo tante occasioni, nella ripresa tutto più bloccato».

Lezione imparata

Il brutto periodo tra gennaio e febbraio un lontano ricordo: «Anche nel gruppo quella serie di sconfitte le viviamo come qualcosa di lontano. Nelle ultime 6 siamo tornati a fare punti e sono cambiate le cose. Non dimentichiamo quanto abbiamo vissuto per non ripeterlo, ma ora siamo un'altra squadra. Nel periodo più difficile abbiamo fatto fronte comune, a differenza di altre piazze dove spesso tra pressioni e dinamiche diverse ci sono stravolgimenti che il più delle volte portano confusione». Complice il cambio di sistema di gioco il Cittadella ha sigillato la difesa, ritrovato la stabilità di squadra tanto agognata ad inizio girone di ritorno e soprattutto permesso alla squadra di mettere in cassaforte la categoria con ampio anticipo: «A livello di numeri abbiamo cambiato la disposizione in campo, ma tutto dipende sempre dal nostro atteggiamento. Nel girone d'andata giocavamo a 4 e prendevamo pochi gol. Nel periodo difficile il cambio ci ha dato qualche certezza in più e sta pagando in questo momento. La verità è che se a Luglio mi avessero detto che a 4 giornate dalla fine eravamo stati salvi e in lotta per i playoff ci avrei messo la firma. Al tempo stesso si avessero posto questo penserio a dicembre avrei rosicato ad essere fuori dai playoff ed un mese fa avrei detto "ben venga". È stata un'annata strana, comune a tante altre squadre. Sappiamo la nostra dimensione ed ogni anno bisogna lottare per la categoria».



Con Pavan non si passa

In casa Cittadella, il ritorno in campo di Nicola Pavan è coinciso con la serranda nuovamente abbassata davanti a Kastrati, con tre gare di fila senza subire reti e la sensazione che fare gol al Cittadella sia tornato ad essere molto difficile per chiunque, come si è visto anche al Druso con due interventi salva risultato proprio del 26 granata: «Al giorno d'oggi in area serve ancora più attenzione e sapersi quando fidare del proprio istinto. Il duello con Odogwu? Abbiamo giocato sei mesi assieme al Vicenza un vita fa, un po' lo conoscevo. Ha caratteristiche uniche nella categoria a cui ti devi adattare è stata una sfida dura da affrontare, ma un bel confronto. Se mi trovo meglio a 4 o a 3? A gusto personale forse mi trovavo meglio a 4 perché avevo più libertà nella costruzione del gioco. Da centrale dei 3 sono più i braccetti ad entrare dentro il campo per partecipare nella manovra. Dipende poi anche delle partite. Contro la Reggiana e il Südtirol abbiamo giocato uomo su uomo, ergo il sistema di gioco diventa relativo perché tu hai il tuo riferimento da marcare. Non l'avevamo quasi mai fatto, ma ora lo sappiamo fare. Sicuramente ci darà vantaggi nel futuro. Se sto pensando ad un futuro da allenatore? Non ancora, anche se oramai l'età avanza, magari ci faccio un pensierino! Scherzi a parte, cerco sempre di aiutare i compagni vocalmente. Me lo chiede anche Gorini di farlo, poi a me piace capire il perché di certe letture o movimenti. Con il nuovo ruolo c'è la curiosità di guardare e capire cosa succede in campo». Chi ha fatto il salto in panchina è invece il suo grande amico Romano Perticone, attuale tecnico del Treviso, tra i primi a credere in Pavan in questa nuova posizione: «Lo sento sempre ed ho visto il suo debutto da allenatore: non potevo mancare! Lo vedo nel suo, non sembra un'esordiente. Ha tutte le carte in regola per fare questo mestiere. Per l'attitudine e la mentalità che ha credo sia il suo futuro».

Per una difesa che funziona a meraviglia, un attacco che segna ancora con il contagocce, con appena 4 reti segnate nelle sei sfide senza sconfitte tra marzo ed aprile e la traversa di Pittarello al Druso (il settimo legno in campionato) a sugellare il tutto: «Un pizzico di fortuna non farebbe schifo. Magari dobbiamo essere bravi tutti a mettere nelle condizioni ideali gli attaccanti di fare gol. In questo momento facciamo più fatica a segnare, ma nelle prossime partite, continuando a creare occasioni, penso si sbloccheranno anche in avanti».