Cittadella, la notte della verità contro il Como: c'è in palio la salvezza!

Salvezza o playout, non c'è scampo. È tempo di verdetti in casa Cittadella, con un ultimo turno thrilling al Tombolato contro il redivivo Como di Longo. Da una parte il Cittadella, a cui basta un punto per salvarsi, dall'altra i lariani, reduci da una stagione al di sotto le aspettative, con ancora - nonostante tutto - il 4,5% di possibilità di andare ai playoff con una strana concatenazione di risultati.

Gorini predica calma e ripetere le prestazioni viste contro Bari, Benevento e Südtirol, il Como non viene in Veneto per una scampagnata. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara ad alto coefficiente spettacolare.

Tutto sul filo dell'equilibrio

Le rivali del Cittadella non hanno avversarie semplici. Il Cosenza aspetta il Cagliari a caccia del sorpasso al quarto posto in classifica sul Südtirol, mentre il Brescia è atteso al Barbera dal Palermo del bresciano Eugenio Corini in piena lottta per la qualificazione in post season. Questione di numeri e matematica. Tanti gli scenari che possono regalare la salvezza ai granata, solo uno no. Analizziamoli insieme.

SCENARI POSITIVI

Con arrivo a pari punti tra Ternana, Cittadella e Cosenza, a quota 43, nella classifica avulsa la Ternana è quella messa meglio grazie alla vittoria ad inizio stagione contro il Cittadella al Tombolato per 2 a 0, ma nel computo dei punti negli scontri tra queste squadre, la classifica recita così:

Ternana 5 punti (Ternana-Cosenza 1-1, Cittadella-Ternana 0-2 , Cosenza-Ternana 0-0, Ternana-Cittadella 1-2) Gol Fatti: 4 - Gol Subiti: 3

Cittadella 5 Punti (Cittadella-Ternana 0-2 , Cittadella-Cosenza 1-1, Ternana-Cittadella 1-2, Cosenza-Cittadella 1-1) Gol Fatti: 4 - Gol Subiti: 5

Cosenza 4 punti (Ternana-Cosenza 1-1, Cittadella-Cosenza 1-1, Cosenza-Ternana 0-0, Cosenza-Cittadella 1-1) Gol Fatti: 3 - Gol Subiti: 3

Cittadella e Cosenza terminano la corsa a 43 punti, ma la differenza reti è a favore del Cittadella al momento (-11 contro il -22 dei calabresi). A meno di marmelade calabro-sarde, permanenza in cassaforta per i Gorini Boys.

Il Cittadella perde contro il Como, il Cosenza non vince contro il Cagliari in casa e il Brescia vince a Palermo, la differenza reti è a favore della squadra di Gorini (-11) contro il (-21).

SCENARI NEGATIVI

Se il Cittadella perde e il Cosenza vince, saranno playout contro il Brescia, con la gara di ritorno al Tombolato.

Fatto questo esercizio di aritmetica e conto, meglio concentrarsi su quello che la gara può proporre. Le assenze del portiere Kastrati e soprattutto del capitano Perticone in difesa, provocano più di qualche grattacapo a Gorini. E se per la porta c'è pronto il senatore Maniero, in difesa il Goro si porta molti dubbi. Favorito Del Fabro per affiancare Pavan, ma non è da escludere un recupero simil miracoloso di Frare o una soluzione inedita con Salvi centrale di destra e Mattioli terzino. Dalla mediana in su, invece, tutto confermato, con gli occhi puntati su uno degli ex della contesa, Giuseppe Ambrosino. Per il talento di proprietà del Napoli, qualche mese, tra settembre e dicembre 2022 sulle rive del lago, con poche soddisfazioni e tante panchine.

Il Como è reduce dalla vittoria salvezza contro la Ternana, ed ha espresso le sue migliori cose con un fluido 4-3-3 nella ripresa, con Da Cunha e Chajia sugli scudi. Longo tornerà indietro al 3-5-2 o abbraccerà questa nuova via votata all'attacco per il probabile ultimo impegno stagionale?

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2)

Maniero; Salvi, Del Fabro, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi.

Como (4-3-3)

Gomis; Vignali, Odenthal, Scaglia, Ioannou; Da Cunha, Bellemo, Iovine; Cutrone, Cerri, Chajia



Arbitra Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Del Giudici di Latina e Affatato di Vco, con quarto uomo Sfira di Pordenone. Al Var ci sarà Mazzoleni di Bergamo, assistente Var Paganessi.

Il resto della giornata

Le gare del 38° turno. Venerdì 19 maggio ore 20:30: Cittadella-Como, Perugia-Benevento, Genoa-Bari, Parma-Venezia, Modena-Südtirol, Ternana-Frosinone, Cosenza-Cagliari, Palermo-Brescia, Reggina-Ascoli, Pisa-S.P.A.L



Classifica: Frosinone 77*, Genoa 70 (-1)*, Bari 65, Südtirol 58, Cagliari 57, Parma 57 (-1), Venezia 49, Palermo 48, Pisa 47, Reggina 47 (-5), Ascoli 47, Como 46, Modena 45, Ternana 43, Cittadella 42, Cosenza 40, Brescia 39, Perugia 36, S.P.A.L 35**, Benevento 32**

*Promosse in Serie A

**Già retrocesse

Dove Guardare Cittadella-Como

Su Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live a partire dalle ore 20:30