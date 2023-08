Cittadella, gli orari delle prime 3 giornate di campionato, stop per Baldini ed Angeli

Lunedì nero per il Cittadella. I cattivi presagi di sabato post Luparense, hanno trovato conferma nel pomeriggio. Dagli esami strumentali il problema di Enrico Baldini è quello preventivato: stiramento al bicipite femorale destro. Per il numero 92 granata stop di un mese e almeno 5 partite da saltare in programma. Molto sfortunato anche il neo acquisto Matteo Angeli. Per il difensore del Renate si prospetta uno stop di poco più di 20 giorni a causa di una sublussazione acromion claveare alla clavicola destra, Due tegole di non poco conto per mister Gorini, che dovrà affrontare le prime 4 giornate di campionato prima della sosta senza due elementi chiave del suo scacchiere tattico.

A tal proposito, proprio nel pomeriggio di lunedì, la Lega Serie B ha reso noti gli orari delle prime 3 gare in campionato del Cittadella. Si parte domenica 20 agosto alle 20.30 al Tombolato contro la Reggiana e poi subito una doppia trasferta sempre alle 20.30, rispettivamente sabato 26 e mercoledì 30 agosto, rispettivamente in quel di Parma e Bari.

Di seguito in dettaglio gli impegni granata:

1ª giornata | CITTADELLA | Reggiana • domenica 20 agosto ore 20.30

2ª giornata | Parma | CITTADELLA • sabato 26 agosto ore 20.30

3ª giornata | Bari | CITTADELLA • mercoledì 30 agosto ore 20.30