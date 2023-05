Cittadella, gli ultimi 90' senza Perticone e Kastrati squalificati

Romano Pericone ed Elhan Kastrati salteranno la sfida del Tombolato contro il Como, venerdì 19 maggio alle ore 20:30. Questo è il verdetto del Giudice Sportivo dopo i giallo rimediati dal capitano granata e dal portiere albanese. Due assenza pesanti, soprattutto quella del leader della retroguardia di Gorini, con Del Fabro in allerta per prendersi la maglia da titolare nel match decisivo contro Fabregas e compagni. Più fluida la situazione in porta, dove partirà dal 1' l'affidabile Maniero.

Nessun squalificato in casa Como, mentre i giocatori che salteranno l'ultima gara stagionale sono altri 14: Agazzi (Ternana), Bani (Genoa), Casasola (Perugia), Marconi (Palermo), Vaisanen e Nasti (Cosenza), Cittadini (Modena), Maita (Bari), Crisetig (Reggina), Hristov (Venezia), Marin, Masucci e Morutan (Pisa), Letizia (Benevento).

Occhio ai diffidati in casa Cittadella, ancora tre: Branca, Vita, Perticone e Magrassi.