Cittadella, porte girevoli in mezzo: ecco Kornvig, addio ufficiale per Antonucci

E con Kornvig sono 8! Il mercato del Cittadella, dopo una ventina di giorni di silenzio e lavoro sottotraccia, torna a farsi sentire. Da una parte l'arrivo del centrocampista danese classe 2000 Emil Kornvig, proveniente dallo Spezia e reduce da una stagione in prestito al Cosenza dove ha raccolto 14 presenze e una rete contro il Südtirol lo scorso 17 settembre, dall'altra parte l'addio di Mirko Antonucci, che si è già allenato nella giornata di lunedì con lo Spezia di mister Alvini.

Andiamo con ordine, partendo da Kornvig, l'obiettivo numero 1 del periodo per il direttore generale Stefano Marchetti. Mezzala molto strutturata fisicamente (187 cm per quasi 80kg), abile a giocare anche in una mediana a 2, come visto in Calabria, Kornvig è chiamato a riscattarsi dopo un'annata decisamente in chiaroscuro con il Cosenza. Si giocherà la maglia da titolare con Amatucci sul centro sinistra? Tutto lascia intendere che sarà così, a meno di altri innesti in mezzo al campo - e non solo - in questo mese d'agosto, che non sono da escludere dopo gli addii pesanti di Crociata ed Antonucci.

Partenza quest'ultima messa ampiamente in preventivo da tempo da tutto l'ambiente, con Gorini alle prese con la sua difficile sostituzione. Una storia d'amore intensa quella tra Antonucci e il Citta, durata due stagioni con 76 presenze totali, condite da 14 gol ed 8 assist. Per Antonucci un quadriennale a cifre importanti in Liguria, con la compagine di Alvini vogliosa di risalire al piano di sopra quanto prima.

Sempre in tema calciomercato, da segnalare l'arrivo per la Primavera granata del giovane classe 2005 (taglierà il traguardo della maggiore età a fine mese), Richard Nwoke dalla Dolomiti Bellunesi, con cui si è messo in mostra con la formazione Juniores e ha svolto il periodo di preparazione insieme al gruppo di serie D: «Il mio sentimento dominante è senza dubbio la felicità – afferma il quasi diciottenne -. Perché, grazie al duro lavoro e ai diversi sacrifici, stanno venendo a galla i primi risultati. Sono curioso di vivere la nuova esperienza, ma anche motivato a migliorare e dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita».

Soddisfazione societaria invece per la nomina nel consiglio della Lega Serie B dell’amministratore delegato dell’As Cittadella Mauro Michelini, insieme al socio e consigliere del F.C. Sudtirol Federico Merola. A rivestire il ruolo di vicepresidente della Lega Serie B è stato eletto il presidente dell’Ascoli calcio Carlo Neri.