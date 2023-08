Cittadella, la premiazione di Elhan Kastrati come giocatore dell'anno per i tifosi 2023

C'erano tutti, ma proprio tutti, questa mattina in Galleria Mantegna a Cittadella per celebrare Elhan Kastrati, il calciatore dell'anno del Cittadella 2023. Il portiere albanese ha conquistato 6° Premio Giocatore Granata dell’Anno – Bragagnolo-Argenti. Un alloro che gode del patrocinio comunale dell’assessorato allo sport, dell AS Cittadella, a cura di Pierluigi Basso e Lamberto Tellatin, sorto in sintonia con il marchio “Bragagnolo Argenti” di Laghi di Cittadella e del socio Vittorio Giuriati (Presidente AS San Martino Lupe Basket), nato per premiare il giocatore granata che maggiormente si è distinto durante la stagione appena conclusa su parere dei giornalisti sportivi che hanno seguito le vicende granata durante l’arco di tutta la stagione.

L'estremo difensore succede a Simone Branca, mentre in precedenza il prestigioso riconoscimento era andato a Proia nel 2021, Diaw nel 2020, l'attuale portiere del Benevento Alberto Paleari nel 2019 e Iori nel 2018.

96 presenze e 32 clean sheet dal 2020 ad oggi e con le sue super parate, Kastrati ha mantenuto a galla spesso e volentieri la squadra di Gorini nella scorsa stagione e si appresta a farlo anche in questa